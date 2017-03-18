Назарбаев обсудил по телефону с Путиным несколько важных тем

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.