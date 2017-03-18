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12:34 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев обсудил по телефону с Путиным несколько важных тем

Среди них были вопросы сотрудничества между нашими странами.

Источник: Nur.kz

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

«В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Лидеры стран обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по ситуации в Украине и итогам очередного раунда Международной встречи по Сирии, состоявшегося 14—15 марта в Астане.

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