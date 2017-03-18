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18:34 (мск), источник: VN.ru

Годовщину воссоединения Крыма с Россией отпраздновали в Новосибирске

Севастополь, город-побратим Новосибирска, станет партнером региона на пятом международном форуме «Технопром-2017». Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами 18 марта во время культурно-просветительской акции «Крымская весна» на площадке перед оперным театром.

Крым и Севастополь всегда выступали и как форпост России на Юге. И то, что три года назад произошло — так исторически и должно было быть. Об этом напомнил журналистам полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

— Президент РФ Владимир Путин сказал, что «после долгого плавания Крым и Севастополь вернулись домой в родную гавань», — отметил полпред. — Значение этого события неоценимо. Три года назад, в феврале, вот на этой площади стояли люди, жители Новосибирска, — они вышли поддержать севастопольцев и крымчан. И так было по всем регионам Российской федерации.

Культурно-просветительское мероприятие «Крымская весна! Мы вместе!» состоялось 18 марта в Театральном сквере перед театром оперы и балета. Инициаторами праздничной акции выступили Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной организации «Офицеры России» при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и других общественных организаций. В рамках концертной программы состоялся музыкальный флэшмоб — собравшиеся выстроились в виде слов Крым и Россия. Также были представлены спортивные мастер-классы, конкурсы и игровые локации.

Владимир Городецкий рассказал, насколько важны перспективы сотрудничества нашего региона с Крымом.

— Когда три года назад жители Крыма и Севастополя на референдуме единодушно высказали свое мнение войти в состав России, главным результатом стал искренний подъем патриотических настроений в стране, желание людей жить одной семьей, — сказал губернатор. — Результаты объединения — это и те преобразования, которые идут на территории Севастополя и Крыма, в том числе, и взаимодействие с регионами, в данном случае — с городом-обратимом Новосибирском. Отрадно, что Севастополь в качестве нашего партнера станет участником пятого международного форума «Технорпом-2017», где мы рассмотрим конкретные направления и возможности дальнейшего взаимодействия. Сейчас налажено сотрудничество по детскому отдыху, туризму.

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