Годовщину воссоединения Крыма с Россией отпраздновали в Новосибирске

Крым и Севастополь всегда выступали и как форпост России на Юге. И то, что три года назад произошло — так исторически и должно было быть. Об этом напомнил журналистам полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

— Президент РФ Владимир Путин сказал, что «после долгого плавания Крым и Севастополь вернулись домой в родную гавань», — отметил полпред. — Значение этого события неоценимо. Три года назад, в феврале, вот на этой площади стояли люди, жители Новосибирска, — они вышли поддержать севастопольцев и крымчан. И так было по всем регионам Российской федерации.

Культурно-просветительское мероприятие «Крымская весна! Мы вместе!» состоялось 18 марта в Театральном сквере перед театром оперы и балета. Инициаторами праздничной акции выступили Новосибирское региональное отделение общероссийской общественной организации «Офицеры России» при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска и других общественных организаций. В рамках концертной программы состоялся музыкальный флэшмоб — собравшиеся выстроились в виде слов Крым и Россия. Также были представлены спортивные мастер-классы, конкурсы и игровые локации.

Владимир Городецкий рассказал, насколько важны перспективы сотрудничества нашего региона с Крымом.