Годовщину воссоединения Крыма с Россией отпраздновали в Новосибирске
Севастополь,
Севастополь,
Крым и Севастополь всегда выступали и как форпост России на Юге. И то, что три года назад произошло — так исторически и должно было быть. Об этом напомнил журналистам полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
— Президент РФ Владимир Путин сказал, что «после долгого плавания Крым и Севастополь вернулись домой в родную гавань», — отметил полпред. — Значение этого события неоценимо. Три года назад, в феврале, вот на этой площади стояли люди, жители Новосибирска, — они вышли поддержать севастопольцев и крымчан. И так было по всем регионам Российской федерации.
Владимир Городецкий рассказал, насколько важны перспективы сотрудничества нашего региона с Крымом.
— Когда три года назад жители Крыма и Севастополя на референдуме единодушно высказали свое мнение войти в состав России, главным результатом стал искренний подъем патриотических настроений в стране, желание людей жить одной семьей, — сказал губернатор. — Результаты объединения — это и те преобразования, которые идут на территории Севастополя и Крыма, в том числе, и взаимодействие с регионами, в данном случае — с