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21:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент Татарстана проведет совещание по организации питания в образовательных учреждениях

Обсуждение актуальных вопросов и анализ ситуации с питанием в татарстанских ДОУ и школах состоится через месяц.

Организация питания в образовательных учреждениях республики имеет множество проблем. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

«Позавчера с Министерством образования и депутатами Госсовета мы провели совещание по состоянию питания в образовательных учреждениях РТ. Проблем, мягко говоря, очень много. Есть системные, есть требующие большого финансирования. Здесь Министерство образования подготовит свои предложения. Но есть то, что должно быть решено на местах», — подчеркнул Ильдар Халиков.

Так, вопрос обеспечения образовательных учреждений технологическим оборудованием и организации ремонта имеющейся на пищеблоках техники районные власти могли бы вполне решить на местах. Все, что касается новых закупок и капитальных работ, будет рассматриваться уже на республиканском уровне.

«Не менее важный вопрос кадровый. Потому что, несмотря на то, что, конечно, заработная плата невысокая, есть районы, где этот вопрос решен, есть районы, где он, к сожалению, не решается. Я тоже прошу обратить на это внимание», — отметил Ильдар Халиков.

Он также отметил, что ситуация в последнее время только ухудшается, и предупредил, что анализ в республиканском масштабе состоится через месяц: Президент Татарстана Рустам Минниханов сам инициировал совещание по этому важному вопросу.

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