Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Три года не с Украиной: что крымчане думают о жизни в России
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
15:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ЕС выразили Порошенко свое недовольство энергорегулятором

В Еврокомиссии недовольны промедлением принятия Украиной закона относительно прозрачного енергорегулятора.

Источник: Telegraf.com.ua

Европейская Комиссия выразила президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману свое недовольство затягиванием имплементации законопроекта о создании прозрачного энергорегулятора, передает Экономическая правда.

Об этом говорится в письме вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Читайте также
«Энергоатом» изучает возможность замены действующих энергоблоков АЭС на малые модульные реакторы в будущем

Премьер рассказал, когда ждать очередного повышения зарплат В Еврокомиссии напомнили, что принятие закона об энергетическом регуляторе, являлось одной из мер, позволяющих ЕС предоставить следующие 600 млн. евро макрофинансовой помощи Украине.

«Поэтому сейчас так важно, чтобы внедрение этого существенного закона началось без дальнейших проволочек», — говорится в письме.

Еврокомиссия вспомнила о формуле «Роттердам +» и поставила под сомнение профессионализм членов НКРЭ.

«Противоречия по недавним решеням энергетического регулятора относительно методологий установления цен на уголь и расчета платы за присоединение к электросети свидетельствуют о том, какое большое значение имеет не только независимость, но и профессионализм и доверие к энергетическому регулятору для привлечения срочно необходимых инвестиций в экономику Украины», — говорится в письме.

Кроме того, в письме также говорится о том, что НКРЭ не пользуется экспертной помощью, которую предлагает ЕС. «Анализ упомянутых недавних решений регулятора экспертами ЕС показал, что, к сожалению, используемые методологии не полностью отвечают лучшей европейской практике», — пишет президенту и премьеру Шефчович.

В Минфине рассказали о росте экономики в Украине Вице-президент Еврокомиссии просит Порошенко выполнить закон о Национальной комиссии и назначить двух членов Конкурсной комиссии. «Я уверен, что Кабинет Министров Украины и Верховная.

Рада Украины повторят Вашему примеру, подав свои кандидатуры", — отмечается в письме.

Напомним, что в феврале 2017 народный депутат партии «Самопоміч» Лев Пидлисецкий в связи со скандальными решениями НКРЕКП по формуле Роттердам+ и новой методологии присоединений к сетям, заявил о приостановлении подготовки ко второму чтению законопроекта о рынке электроэнергии до момента Ротации членов НКРЕКП.

В марте Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь. Согласно новой методики стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
План Трампа по борьбе с ИГ оказался идентичен стратегии Обамы
СМИ узнали о вмешательстве представителя Белого дома в дела ФБР
Бывший топ-менеджер Роскосмоса найден мертвым в СИЗО
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
В аэропорту Парижа эвакуированы люди после нападения мужчины
Полиция установила личность подозреваемого в смерти Ким Чен Нама
Спорт
АПЛ: Кин атакует Моуринью, Гвардиола все еще не хочет меняться О самом интересном в 29-м туре АПЛ
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь