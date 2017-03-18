В ЕС выразили Порошенко свое недовольство энергорегулятором

Об этом говорится в письме вице-президента Европейской Комиссии Мароша Шефчовича, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Европейская Комиссия выразила президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману свое недовольство затягиванием имплементации законопроекта о создании прозрачного энергорегулятора, передает Экономическая правда.

Премьер рассказал, когда ждать очередного повышения зарплат В Еврокомиссии напомнили, что принятие закона об энергетическом регуляторе, являлось одной из мер, позволяющих ЕС предоставить следующие 600 млн. евро макрофинансовой помощи Украине.

«Поэтому сейчас так важно, чтобы внедрение этого существенного закона началось без дальнейших проволочек», — говорится в письме.

Еврокомиссия вспомнила о формуле «Роттердам +» и поставила под сомнение профессионализм членов НКРЭ.

«Противоречия по недавним решеням энергетического регулятора относительно методологий установления цен на уголь и расчета платы за присоединение к электросети свидетельствуют о том, какое большое значение имеет не только независимость, но и профессионализм и доверие к энергетическому регулятору для привлечения срочно необходимых инвестиций в экономику Украины», — говорится в письме.

Кроме того, в письме также говорится о том, что НКРЭ не пользуется экспертной помощью, которую предлагает ЕС. «Анализ упомянутых недавних решений регулятора экспертами ЕС показал, что, к сожалению, используемые методологии не полностью отвечают лучшей европейской практике», — пишет президенту и премьеру Шефчович.

В Минфине рассказали о росте экономики в Украине Вице-президент Еврокомиссии просит Порошенко выполнить закон о Национальной комиссии и назначить двух членов Конкурсной комиссии. «Я уверен, что Кабинет Министров Украины и Верховная.

Рада Украины повторят Вашему примеру, подав свои кандидатуры", — отмечается в письме.

Напомним, что в феврале 2017 народный депутат партии «Самопоміч» Лев Пидлисецкий в связи со скандальными решениями НКРЕКП по формуле Роттердам+ и новой методологии присоединений к сетям, заявил о приостановлении подготовки ко второму чтению законопроекта о рынке электроэнергии до момента Ротации членов НКРЕКП.