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13:59 (мск), источник: Sputnik.by

Итоги Экономического совета СНГ: интеграция должна быть прагматичной

По итогам заседания Экономического совета СНГ в Москве госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказал мнение о том, что любая интеграция должна быть прагматичной.

Источник: Sputnik.by

В пятницу, 17 марта, на Экономическом совете СНГ в Москве представители стран-участниц рассмотрели более 40-ка проектов, которые входят в общую программу инновационного сотрудничества. Представленные проекты касались космической сферы, медицины, IT, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, а так же использования нанотехнологий.

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Разработка программ финансировалась из государственного бюджета стран СНГ. Следующая задача — поиск заказчиков, заинтересованных в практическом применении представленных проектов.

Также участники заседания обсудили концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы государств СНГ.

Подводя итоги Экономического совета СНГ, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота высказал мнение о том, что участие каждой страны в любом интеграционном образование должно быть прагматичным с учетом национальных интересов.

«У нас сейчас достаточно активно происходит смена элит в государствах, которые мы здесь представляем. Приходит молодое поколение, которое выросло в постперестроечный период. Их не мучают сожаления по поводу утраченного могущества Советского Союза. Они более прагматичны. И подход к работе интеграционного объединения должен быть прагматичным», — сказал Рапота.

По мнению госсекретаря Союзного государства, каждая страна должна приходить в интеграционное объединение с четко обозначенными национальными интересами. Кроме того, каждая страна должна осознавать, какой вклад она должна привнести в общую «интеграционную копилку» для того, чтобы обозначенные национальные интересы соблюдались в условиях интеграции.

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