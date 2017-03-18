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14:40 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции объявили окончательное число кандидатов на пост президента

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Одиннадцать кандидатов примут участие в выборах президента Франции, объявил председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус.

Источник: AP 2017

По словам главы конституционного совета, в соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке: председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, глава «Национального фронта» Марин Ле Пен, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, представитель «Социалистической партии» Бенуа Амон, кандидат от крайне левой партии «Рабочая борьба» Натали Арто, лидер «Новой антикапиталистической партии» Филипп Путу, основатель партии «Солидарность и прогресс» Жак Шеминад, депутат-центрист Жан Ласаль, представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер «Народно-республиканского союза» Франсуа Аселино и кандидат от «Республиканцев» Франсуа Фийон.

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Согласно закону, для участия в президентских выборах нужно получить в свою поддержку не менее 500 подписей народных избранников разных уровней.

Лишь тот, за кого поручились пять сотен депутатов, мэров, членов региональных советов и прочих политиков, находящихся на выборных должностях, может быть зарегистрирован в качестве официального кандидата на пост президента страны. При этом имена поручителей становятся известны публике.

По словам Фабиуса, в этом году 14,3 тысячи подписей поступило в поддержку 61 кандидата. 27 из них получили более десяти голосов, но лишь 11 перечисленных выше политиков преодолели барьер в 500 подписей. При этом Фабиус отметил, что в 2007 году борьбу за президентское кресло вели 12 человек, а в 2012 году — десять.

Действующий президент страны Франсуа Олланд в конце прошлого года заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, понимая, что его выдвижение «может поставить под угрозу единство левых сил».

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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Комментарии
5
Михаил
Исходя из акцента в наших новостях на Ли Пен, наши "хакеры" сделают ее президентом.
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Оксана Поддубная
Приятно уже то, что не удалось выбить Фийона. А как хотелось!
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
ну и кто же будет вместо сопли?
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