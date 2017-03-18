Во Франции объявили окончательное число кандидатов на пост президента
ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Одиннадцать кандидатов примут участие в выборах президента Франции, объявил председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус.
ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости. Одиннадцать кандидатов примут участие в выборах президента Франции, объявил председатель Конституционного совета страны Лоран Фабиус.
По словам главы конституционного совета, в соответствии с жеребьевкой имена кандидатов в списке отныне расположены в следующем порядке: председатель партии «Вставай, Франция» Николя
Согласно закону, для участия в президентских выборах нужно получить в свою поддержку не менее 500 подписей народных избранников разных уровней.
Лишь тот, за кого поручились пять сотен депутатов, мэров, членов региональных советов и прочих политиков, находящихся на выборных должностях, может быть зарегистрирован в качестве официального кандидата на пост президента страны. При этом имена поручителей становятся известны публике.
По словам Фабиуса, в этом году 14,3 тысячи подписей поступило в поддержку 61 кандидата. 27 из них получили более десяти голосов, но лишь 11 перечисленных выше политиков преодолели барьер в 500 подписей. При этом Фабиус отметил, что в 2007 году борьбу за президентское кресло вели 12 человек, а в 2012 году — десять.
Действующий президент страны Франсуа Олланд в конце прошлого года заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, понимая, что его выдвижение «может поставить под угрозу единство левых сил».
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.