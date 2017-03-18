Выдвинули ряд требований: на Ривненщине из-за янтаря перекрыли трассу

Об этом пишет пресс-служба ГУНП в Ровненской области.

В Ровненской области в селе Федоровка в субботу, 18 марта, граждане в балаклавах перекрыли автодорогу «Киев-Ковель».

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«Протестующие выдвигают ряд требований относительно беспрепятственной добычи янтаря и освобождения задержанного 43-летнего жителя пгт. Клесов, который причастен к массовым беспорядкам на Сарненщине, во время которых стреляли в полицейского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспортных средств заблокировали, решается вопрос о восстановлении коммуникации.

Напомним, 15 марта в поселке Клесов Ровненской области старатели отбили у остановивших их полицейских мотопомпу.

В полиции рассказали, что мужчины заблокировали служебный автомобиль, на неоднократные требования полицейских не препятствовать их работе они не реагировали, а наоборот начали вести себя вызывающе, угрожая физической расправой.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в Ровненской области оперативники защиты экономики Нацполиции изъяли в пунктах скупки янтаря свыше 500 килограммов «солнечного камня» на сумму около двух миллионов гривен.