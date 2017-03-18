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16:07 (мск), источник: Informburo.kz

Родители двух тысяч столичных студентов обратились за помощью к Президенту

Подписавшие петицию просят не допустить закрытия колледжа, однако управление образования утверждает, что речь идёт только о передаче в доверительное управление.

Источник: Informburo.kz

Гуманитарный колледж Астаны планируют преобразовать в педагогический институт, что вызвало беспокойство родителей студентов. По их словам, свыше двух тысяч учащихся Гуманитарного колледжа Астаны находятся в подвешенном состоянии. Обеспокоенные просят Главу государства вмешаться и пересмотреть вопрос о закрытии колледжа. Соответствующую петицию они распространили в социальных сетях.

«Недавно мы узнали о том, что в ближайшее время готовится закрытие Гуманитарного колледжа Астаны в связи с реконструкцией в педагогический институт. Более двух тысяч студентов этого учебного заведения не будут иметь возможность продолжить обучение в стенах колледжа и будут вынуждены поступать в другие учебные заведения. В нём обучается много детей из малообеспеченных семей, много детей из районов области и из других городов. И это происходит в то время, когда в школах и детских садах не хватает грамотных специалистов, которых колледж выпускает уже многие годы», — возмущены родители учащихся.

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По их словам, за 73 года существования колледжа из его стен было выпущено несколько поколений высококлассных специалистов. Авторы петиции просят Президента РК помочь отстоять Гуманитарный колледж.

«Мы надеемся что Вы не допустите, чтобы две тысячи студентов и преподавателей выбросили на улицу. От имени всех студентов и их родителей просим пересмотреть вопрос о закрытии Гуманитарного колледжа Астаны», — заключили они.

Но в Управлении образования города информацию о закрытии колледжа опровергают. По словам пресс-секретаря Ботагоз Омар, колледж лишь передают в доверительное управление. Сама же структура и профиль учебного заведения сохранится. Так же, как и его контингент и педагогический состав. Передача в доверительное управление решит вопрос дефицита педагогических кадров для дошкольного воспитания и образования и учителей начальных классов в организациях среднего образования столицы. До недавнего времени в Астане не было вузов для подготовки педагогических кадров этих категорий. В этой связи предполагается внедрение ступенчатой системы обучения.

«То есть, после завершения учёбы в колледже студенты получат возможность обучаться в университете по выбранной специальности для получения высшего образования. Данная система обеспечивает улучшение качественного квалифицированного, дипломированного состава педагогических кадров и дает профессиональное развитие на протяжении всей карьеры, обеспечивая повышение престижа педагогической профессии и учебного заведения», — отметила Ботагоз Омар.

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