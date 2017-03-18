Алексею Навальному отказали в проведении шествия и митинга в центре Москвы

Первый заместитель департамента безопасности Москвы Василий Олейник в письменном ответе на запрос политика пояснил, что шествие создаст неудобства для движения транспорта и перемещения граждан в столице.

«Проведение шествия по заявленному маршруту повлечет нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств, ограничит доступ граждан к жилым помещениям, нарушит права и интересы граждан, не участвующих в указанном мероприятии», — говорится в документе. Власти Москвы также поясняют, что в выбранном для организации митинга месте «отсутствует площадка для его проведения с заявленным числом участников».

Алексей Навальный отметил, что в письме не предлагается никаких других маршрутов шествия, хотя по закону предоставление альтернатив обязательно.

«Мы затребовали Тверскую, но готовы обсудить другие места в центральной части. Там точно достаточно места», — добавил политик. Господин Навальный подчеркнул, что все равно планирует выйти на акцию 26 марта: «Потому что имею право, и мои требования по предоставлению площадки разумны».