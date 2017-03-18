В понедельник пройдет заседание Совета регионального развития под председательством Порошенко

В понедельник, 20 марта, в Киеве пройдет пятое заседание Совета регионального развития под председательством президента Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

У заседании намерены принять участие руководители Кабмина, Верховной Рады и представители местной власти.

Отметим, мероприятие пройдет в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, начало запланировано на 11:00.