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16:19 (мск), источник: 112.ua

В понедельник пройдет заседание Совета регионального развития под председательством Порошенко

Мероприятие пройдет в Международном выставочном центре на Броварском проспекте.

Источник: 112.ua

В понедельник, 20 марта, в Киеве пройдет пятое заседание Совета регионального развития под председательством президента Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

У заседании намерены принять участие руководители Кабмина, Верховной Рады и представители местной власти.

Отметим, мероприятие пройдет в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, начало запланировано на 11:00.

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