Монетизация субсидий на комуслуги будет проводиться в два этапа — вице-премьер Зубко
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Также
Монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа.
Об этом
«Первый — на уровне
Он заверил, после монетизации субсидий жильцы домов смогут экономить на расходах на энергоносители и инвестировать в собственную энергоэффективность.
«К примеру, семья ежемесячно получает счет за тепло на 1000 гривень. Из них 900 гривень покрывает государство в виде субсидии, а 100 остается уплатить семье. Вместе с тем, после проведения термомодернизации дома по пакету “Легкий” платеж за коммуналку уменьшится на 20%, то есть на 200 гривень», — отметил он.
Следовательно, по мнению Зубко, после монетизации субсидий семье не придется доплачивать за тепло 100 гривень.
«Более того, из 100 сэкономленных гривень субсидии она сможет 50 направить на погашение кредита, а 50 ежемесячно накапливать на своем счету. Выгода очевидна и для человека, и для государства», — подчеркнул он.
По мнению
Как сообщал УНИАН, руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что монетизация субсидий, которые получают граждане от государства на покрытие расходов на оплату
В свою очередь
По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне воспользовались 7,4 миллиона семей.