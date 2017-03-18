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16:35 (мск), источник: УНИАН

Монетизация субсидий на комуслуги будет проводиться в два этапа — вице-премьер Зубко

Также вице-премьер заверил, после монетизации субсидий жильцы домов смогут экономить на расходах на энергоносители и инвестировать в собственную энергоэффективность.

Источник: УНИАН

Монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа.

Об этом вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил после посещения ОСМД «Киевэнерго» в Киеве, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Первый — на уровне предприятий-предоставителей услуг, второй — людей-потребителей услуг ЖКХ. Для этого нужно обязательно уточнить списки людей, которые действительно нуждаются в помощи. Чтобы никого не оставить без внимания, и вместе с тем, чтобы государственными деньгами не воспользовались мошенники», — отметил Зубко.

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Он заверил, после монетизации субсидий жильцы домов смогут экономить на расходах на энергоносители и инвестировать в собственную энергоэффективность.

«К примеру, семья ежемесячно получает счет за тепло на 1000 гривень. Из них 900 гривень покрывает государство в виде субсидии, а 100 остается уплатить семье. Вместе с тем, после проведения термомодернизации дома по пакету “Легкий” платеж за коммуналку уменьшится на 20%, то есть на 200 гривень», — отметил он.

Следовательно, по мнению Зубко, после монетизации субсидий семье не придется доплачивать за тепло 100 гривень.

«Более того, из 100 сэкономленных гривень субсидии она сможет 50 направить на погашение кредита, а 50 ежемесячно накапливать на своем счету. Выгода очевидна и для человека, и для государства», — подчеркнул он.

По мнению вице-премьера, грант Фонда энергоэффективности и монетизация субсидии позволит каждой семье вовремя оплачивать кредит и получить экономию для семейного бюджета.

Как сообщал УНИАН, руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что монетизация субсидий, которые получают граждане от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что монетизация субсидий, которая предусматривает прямую передачу гражданам финансовых средств, не сможет гарантировать целевое использование денег.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне воспользовались 7,4 миллиона семей.

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