Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
18:57 (мск), источник: ivbg.ru

Гатчина станет столицей Ленинградской области

Александр Дрозденко заявил, что столицей Ленинградской области станет Гатчина.

Источник: РИА "Новости"

Во время поездки в Гатчинский район губернатор Ленобласти заявил, что в 2022 году правительство региона переедет из Санкт-Петербурга в Гатчину, которая к тому времени станет столицей области.

Читайте также
Губернатор Ленобласти предложил отключить интернет в школах

По плану Дрозденко, в 2017 году в Гатчине будет выделен земельный участок под строительство нового здания правительства, в 2018 году здание должны спроектировать, в 2021 начать строительство, а в 2022 полностью сдать в эксплуатацию.

«Если мы хотим, чтобы Ленинградская область была самодостаточным субъектом, и прекратились разговоры об объединении города и области, мы должны, как та же Московская область, иметь на своей территории органы власти. За последние два года ситуация изменилась. Проводили опрос — большинство жителей города Гатчины согласны, чтобы Гатчина была столицей. Всегда столичный город выигрывает по многим параметрам: коммунальным, благоустройство, развитие институтов образования и т. д.», — заявил губернатор.

Также глава региона рассказал, что переезд не затронет бюджетные деньги. Существует договоренность с одним из крупнейших банков.

По схеме Дрозденко, банк выпустит ценные бумаги, векселя, стоимость которых будет равняться стоимости здания правительство ЛО в Санкт-Петербурге

Под векселя будет найден инвестор, который возведёт комплекс сооружений в Гатчине.

Иначе говоря, банк займёт здание правительства области в Петербурге, а инвестор получит свои деньги. В своём роде происходит обмен квадратных метров в Северной столице на метры в Гатчине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенатор и глава Ленобласти предложили ввести обязательное психологическое тестирование детей и родителей
Трамп заявил, что ФРГ задолжала НАТО и США «огромные суммы»
Назван окончательный список кандидатов в президенты Франции
Шипулин завоевал золото в пасьюте на этапе Кубка мира в Норвегии
Эрдоган призвал живущих в ЕС граждан Турции иметь по пять детей
В столице Бельгии в результате взрыва обрушилась часть здания
Умер заслуженный тренер России Сергей Гимаев
Полиция арестовала отца и брата нападавшего в аэропорту Парижа
Спорт
Потеря нашего хоккея: умер Сергей Гимаев В субботу на 63-м году жизни скончался прославленный советский хоккеист и тренер Сергей Гимаев
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь