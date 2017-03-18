Гатчина станет столицей Ленинградской области

Во время поездки в Гатчинский район губернатор Ленобласти заявил, что в 2022 году правительство региона переедет из Санкт-Петербурга в Гатчину, которая к тому времени станет столицей области.

По плану Дрозденко, в 2017 году в Гатчине будет выделен земельный участок под строительство нового здания правительства, в 2018 году здание должны спроектировать, в 2021 начать строительство, а в 2022 полностью сдать в эксплуатацию.

«Если мы хотим, чтобы Ленинградская область была самодостаточным субъектом, и прекратились разговоры об объединении города и области, мы должны, как та же Московская область, иметь на своей территории органы власти. За последние два года ситуация изменилась. Проводили опрос — большинство жителей города Гатчины согласны, чтобы Гатчина была столицей. Всегда столичный город выигрывает по многим параметрам: коммунальным, благоустройство, развитие институтов образования и т. д. », — заявил губернатор.

Также глава региона рассказал, что переезд не затронет бюджетные деньги. Существует договоренность с одним из крупнейших банков.