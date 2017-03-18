Гатчина станет столицей Ленинградской области
Александр Дрозденко заявил, что столицей Ленинградской области станет Гатчина.
Александр Дрозденко заявил, что столицей Ленинградской области станет Гатчина.
Во время поездки в Гатчинский район губернатор Ленобласти заявил, что в 2022 году правительство региона переедет из
По плану Дрозденко, в 2017 году в Гатчине будет выделен земельный участок под строительство нового здания правительства, в 2018 году здание должны спроектировать, в 2021 начать строительство, а в 2022 полностью сдать в эксплуатацию.
«Если мы хотим, чтобы Ленинградская область была самодостаточным субъектом, и прекратились разговоры об объединении города и области, мы должны, как та же Московская область, иметь на своей территории органы власти. За последние два года ситуация изменилась. Проводили опрос — большинство жителей города Гатчины согласны, чтобы Гатчина была столицей. Всегда столичный город выигрывает по многим параметрам: коммунальным, благоустройство, развитие институтов образования
Также глава региона рассказал, что переезд не затронет бюджетные деньги. Существует договоренность с одним из крупнейших банков.
Под векселя будет найден инвестор, который возведёт комплекс сооружений в Гатчине.
Иначе говоря, банк займёт здание правительства области в Петербурге, а инвестор получит свои деньги. В своём роде происходит обмен квадратных метров в Северной столице на метры в Гатчине.