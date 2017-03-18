Шотландия намерена отказаться от ядерных объектов на своей территории

АБЕРДИН, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Игорь Броварник/. Шотландия намерена отказаться от любых ядерных объектов на своей территории после получения независимости. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат парламента Великобритании от Шотландской национальной партии (ШНП) Роджер Маллин.

«Мы считаем, что в Шотландии не должно быть места для каких-либо ядерных объектов. Мы привержены выводу (из Шотландии — прим. ТАСС) ракетных систем Trident. Ядерное оружие Великобритании в основном сосредоточено в Шотландии, в то время как мы всегда выступали за отказ от него», — сказал он, признав при этом, что на это «понадобится время».

«Как независимая страна, мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас была своя армия, на вооружении которой не состояло бы оружие массового поражения. Мы хотели бы, чтобы она служила гуманитарным, а не агрессивным целям», — отметил собеседник агентства.