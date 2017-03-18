Шотландия намерена отказаться от ядерных объектов на своей территории

АБЕРДИН, 18 марта. /Спец. корр. ТАСС Игорь Броварник/. Шотландия намерена отказаться от любых ядерных объектов на своей территории после получения независимости. Об этом в интервью ТАСС сообщил депутат парламента Великобритании от Шотландской национальной партии (ШНП) Роджер Маллин.
«Мы считаем, что в Шотландии не должно быть места для каких-либо ядерных объектов. Мы привержены выводу (из Шотландии — прим. ТАСС) ракетных систем Trident. Ядерное оружие Великобритании в основном сосредоточено в Шотландии, в то время как мы всегда выступали за отказ от него», — сказал он, признав при этом, что на это «понадобится время».
«Как независимая страна, мы, конечно, хотели бы, чтобы у нас была своя армия, на вооружении которой не состояло бы оружие массового поражения. Мы хотели бы, чтобы она служила гуманитарным, а не агрессивным целям», — отметил собеседник агентства.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 3 марта заявила, что расположенная на западном побережье Шотландии военно-морская база «Клайд» до конца 2020 года станет «домом» для всех подводных лодок ВМС Великобритании. ШНП выступает против реализации дорогостоящей программы обновления британского флота атомных подводных лодок с ракетами «Трайдент», способными нести ядерные боеголовки. ШНП также не видит смысла в сохранении ядерного щита страны, считая это пустой тратой денег.
Первый министр Шотландии и лидер ШНП Никола Стерджен объявила в понедельник, что новый референдум о независимости региона должен быть проведен в период между осенью 2018 года и весной 2019 года
Она ранее указала, что шотландское правительство не устраивает сценарий жесткого Brexit, при котором Шотландия будет вынуждена покинуть единый европейский рынок против своей воли.
В шотландском Абердине в субботу завершается двухдневный весенний съезд ШНП.