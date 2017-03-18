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17:15 (мск), источник: ТАСС

Трамп: ФРГ задолжала НАТО и США огромные суммы за обеспечение безопасности

В пятницу президент Соединенных Штатов подтвердил приверженность США НАТО и потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Германия задолжала США и НАТО огромные суммы за обеспечение безопасности страны. Об этом американский лидер написал в субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter на следующий день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Вашингтоне.

«Встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель была великолепной. Тем не менее ФРГ обязана выплатить США и НАТО огромные суммы, которые она задолжала за мощную и очень дорогостоящую оборону, которую они обеспечивают для страны», — написал Трамп.

В пятницу президент США подтвердил приверженность США НАТО и потребовал от союзников выделения по меньшей мере 2% ВВП на оборону

«Я еще раз подтвердил канцлеру Меркель свою решительную поддержку НАТО, а также необходимость для наших союзников по НАТО платить их справедливую долю на оборону», — отметил он.

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Меркель ответила, что Берлин настроен на выполнение своих обязательств перед НАТО по увеличению оборонных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

ФРГ вступила в НАТО в 1955 году. На территории страны были размещены боевые подразделения 7-й армии США, численность которых в разгар холодной войны превышала 200 тыс. военнослужащих. После объединения Германии в 1990 году количество американских военнослужащих на территории Западной Германии резко сократилось до нескольких десятков тысяч. Однако ядерное оружие и авиабазы НАТО на территории западных федеральных земель ФРГ остаются до сих пор.

При этом в соответствии с Договором об окончательном урегулировании в отношении Германии (1990) никакие иностранные войска и ядерное оружие не могут быть размещены на территории бывшей ГДР.

Комментарии
24
Геннадий Сакаш
Сегодня в Красноярске прошёл митинг За чистое небо. Пришло более 2000 красноярцев. С экологией у нас в городе очень плохо. Ни мэр города, ни губернатор, члены Единой России не пришли. Власть ещё раз нам показала, что ей плевать на проблемы людей. очень печально. А вопросы ЕС, Германии, НАТО... Это очень далеко и не актуально.
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Сергей Донченко
Почему-то думается, что если Германия начнёт оплачивать на 100% положенные расходы участника НАТО, то отношение граждан может сильно поменяться.
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александр зыков
Сейчас конечно антипуты начнут визжать , что якобы Трамп не силах заставить жабу выложить деньги немедленно , ну так от них мнения ничего не зависит . А в натуре , без России Европа ничто , если кто не знает , так вот , всю свою историю в частности ГДР жила за счёт спекуляции нефтепродуктами и нынешняя марионетка-якобы канцлер производная из КПГ , которая в свою является выкидышем от КПСС ... Не знать этого всё равно что быть олухом царя небесного ...
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