После задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар, компьютеры залили водой — Марушевская

Сразу после задержания председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в здании Одесской таможни произошел пожар, во время ликвидации которого пожарные залили водой компьютеры и цифровую технику ведомства.

Об этом в интервью газете DT.UA сообщила экс-начальник Одесской таможни Юлия Марушевская.