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17:47 (мск), источник: Ictv.ua

Носки, БТР и путеводитель по Крыму: что дарили Порошенко в 2016 году

В прошлом году на имя Петра Порошенко в Фонд президентов Украины поступило 282 подарка.

Об этом сообщили в Администрации президента, передают Украинские новости.

Так, Петру Порошенко подарили белое кимоно, деревянную булаву, книгу Путеводитель по Крыму, икону Николай Чудотворец, а также его портрет — две работы из камня. Также среди подарков — вязаные шерстяные носки, две вышиванки, книга Приворотное зелье, мяч с автографами игроков футбольного клуба Динамо, картина из янтаря Памятник воинам-афганцам, и даже книга экс-министра доходов и сборов Александра Клименко под названием Путь к успеху.

Кроме того, Порошенко получил подарки от Европейского Союза и 25 стран, их должностных лиц или внешнеполитических ведомств (в частности подарки от Литвы, Туркменистана, Сингапура, Индии, Франции, Эстонии, Латвии и Германии).

Преимущественно книги главе государства дарили митрополит Киевский, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Мефодий, диакон Иван Сидора, епископ Коломыйский и Косивский Юлиан, митрополит Галицкий Андрей, Святогорская лавра и Румынские православные церкви.

Отечественные заводы дарили президенту макеты БМП, БТР-4, танков, ракет, лопастей турбины, самолетов АН-74 ТК-200 и АН-178, буксира Нибулон.

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