Носки, БТР и путеводитель по Крыму: что дарили Порошенко в 2016 году
В прошлом году на имя Петра Порошенко в Фонд президентов Украины поступило 282 подарка.
В прошлом году на имя Петра Порошенко в Фонд президентов Украины поступило 282 подарка.
Об этом сообщили в Администрации президента, передают Украинские новости.
Так, Петру Порошенко подарили белое кимоно, деревянную булаву, книгу Путеводитель по Крыму, икону Николай Чудотворец, а также его портрет — две работы из камня. Также среди подарков — вязаные шерстяные носки, две вышиванки, книга Приворотное зелье, мяч с автографами игроков футбольного клуба Динамо, картина из янтаря Памятник
Кроме того, Порошенко получил подарки от Европейского Союза и 25 стран, их должностных лиц или внешнеполитических ведомств (в частности подарки от Литвы, Туркменистана, Сингапура, Индии, Франции, Эстонии, Латвии и Германии).
Преимущественно книги главе государства дарили митрополит Киевский, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви Мефодий, диакон Иван Сидора, епископ Коломыйский и Косивский Юлиан, митрополит Галицкий Андрей, Святогорская лавра и Румынские православные церкви.
Отечественные заводы дарили президенту макеты БМП, БТР-4, танков, ракет, лопастей турбины, самолетов АН-74 ТК-200 и АН-178, буксира Нибулон.