Белорусская армия получила модернизированный в России Ил-76

Самолет был модернизирован на авиаремонтном заводе в Рязани. Транспортник помимо всего прочего оснастили системой раннего предупреждения при столкновении.

Самолет был модернизирован на авиаремонтном заводе в Рязани. Транспортник помимо всего прочего оснастили системой раннего предупреждения при столкновении.

Также самолет получил новый спутниковый комплекс навигации, который делает управление им проще и безопаснее.

В сюжете подчеркнули, что с помощью модернизированного Ил-76 белорусские военные смогут расширить географию полетов.

Разработанный в конструкторском бюро Ил-76 (по классификации НАТО — Candid, что означает прямой, искренний), был принят на вооружение в СССР в 1974 году. Производство транспортника с различными модификациями происходит и по сегодняшний день.