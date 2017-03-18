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19:26 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусская армия получила модернизированный в России Ил-76

Внешне самолет не изменился, в Рязани на него установили систему предупреждения при столкновении и новый комплекс навигации.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусские военнослужащие получили модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76, сообщили в субботу ф эфире белорусского телевидения.

Самолет был модернизирован на авиаремонтном заводе в Рязани. Транспортник помимо всего прочего оснастили системой раннего предупреждения при столкновении.

Также самолет получил новый спутниковый комплекс навигации, который делает управление им проще и безопаснее.

В сюжете подчеркнули, что с помощью модернизированного Ил-76 белорусские военные смогут расширить географию полетов.

Разработанный в конструкторском бюро Ил-76 (по классификации НАТО — Candid, что означает прямой, искренний), был принят на вооружение в СССР в 1974 году. Производство транспортника с различными модификациями происходит и по сегодняшний день.

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