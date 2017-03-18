Белорусская армия получила модернизированный в России Ил-76
Внешне самолет не изменился, в Рязани на него установили систему предупреждения при столкновении и новый комплекс навигации.
Внешне самолет не изменился, в Рязани на него установили систему предупреждения при столкновении и новый комплекс навигации.
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Белорусские военнослужащие получили модернизированный
Также самолет получил новый спутниковый комплекс навигации, который делает управление им проще и безопаснее.
В сюжете подчеркнули, что с помощью модернизированного Ил-76 белорусские военные смогут расширить географию полетов.
Разработанный в конструкторском бюро Ил-76 (по классификации НАТО — Candid, что означает прямой, искренний), был принят на вооружение в СССР в 1974 году. Производство транспортника с различными модификациями происходит и по сегодняшний день.