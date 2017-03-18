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20:51 (мск), источник: РИА Новости

Власти США объявили конкурс проектов стены на границе с Мексикой

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Погранично-таможенная служба США (CBP) разместила на своем сайте конкурсную документацию для частных подрядчиков, которые захотят поучаствовать в строительстве стены на границе с Мексикой.

Источник: AP 2017

«Проекты с высотой менее 18 футов (5,5 метров — ред.) неприемлемы», — говорится в документации. В идеале стена должна быть высотой в 30 футов (чуть более 9 метров), говорится в документе.

Кроме того, стена должна «выглядеть внушительно», со стороны США ее следует выкрасить в «приятный цвет»
Фоторепортаж
«Великая Американская Стена»Дональд Трамп подтвердил, что планирует достроить стену на американо-мексиканской границе. Как сегодня выглядит стена между США и Мексикой в галерее Новости Mail.Ru.

Параметры прочности стены должны быть такими, чтобы проделать в ней отверстие шире 12 дюймов (30,5 сантиметра) можно было не меньше, чем за час. Уточняется, что стена должна выдерживать в течение часа воздействие таких инструментов, как кувалда, кирка, долото, автомобильный домкрат и ручной автоген.

Параметры стены не должны позволить перелезть через нее или сделать подкоп, отмечается в документах.

Президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать.

Пока что за стену будут платить американские налогоплательщики: в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.

Комментарии
6
александр зыков
Противники стены как подзаборные шавки прикусили языки , Трамп затянул гайки ... Теперь наперебой предлагают свои мега-проекты и варианты и мечтают лишь об одном , что бы их приняли ... А всего то лишь нужно было промолчать в нужный момент и сейчас почивали бы на лаврах . Смишные люди ...
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Сергей Зауглов
Скоро Трампу будет импичмент!
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vesta
Что-то мне подсказывает, что экономику подтянет.. поборами, для начала ))
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