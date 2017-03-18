Власти США объявили конкурс проектов стены на границе с Мексикой

«Проекты с высотой менее 18 футов (5,5 метров — ред.) неприемлемы», — говорится в документации. В идеале стена должна быть высотой в 30 футов (чуть более 9 метров), говорится в документе.

Кроме того, стена должна «выглядеть внушительно», со стороны США ее следует выкрасить в «приятный цвет»

Кроме того, стена должна «выглядеть внушительно», со стороны США ее следует выкрасить в «приятный цвет»

Дональд Трамп подтвердил, что планирует достроить стену на американо-мексиканской границе. Как сегодня выглядит стена между США и Мексикой в галерее Новости Mail.Ru.

Параметры прочности стены должны быть такими, чтобы проделать в ней отверстие шире 12 дюймов (30,5 сантиметра) можно было не меньше, чем за час. Уточняется, что стена должна выдерживать в течение часа воздействие таких инструментов, как кувалда, кирка, долото, автомобильный домкрат и ручной автоген.

Параметры стены не должны позволить перелезть через нее или сделать подкоп, отмечается в документах.

Президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать.

Пока что за стену будут платить американские налогоплательщики: в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.