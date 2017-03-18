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22:55 (мск), источник: РИА Новости

Юнкер заявил, что Европа должна быть готова к торговой войне с США

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег Вашингтон от «торговой войны» против Брюсселя, а также обратил внимание на растущую «отчужденность» в отношениях между Евросоюзом и Соединенными Штатами, пишет немецкая газета Bild am Sonntag.

Источник: РИА Новости

По мнению политика, изменение внешнеэкономической стратегии США может навредить двусторонним связям.

По зубам ли Америке торговая война с Европой? Этот шаг противоречит и американским, и нашим интересам
Жан-Клод ЮнкерПредседатель Еврокомиссии
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При этом он подчеркнул, что Евросоюзу следует подготовиться к возможному переходу Вашингтона на позиции протекционизма.

Глава Еврокомиссии также отметил, что «выпады» американского президента в адрес Евросоюза «оставили после себя следы».

«Возникло своего рода отчуждение. Когда американский президент приветствует выход Великобритании из ЕС и говорит, что остальные страны должны последовать ее примеру, это нечто беспрецедентное», — заявил политик.

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