Юнкер заявил, что Европа должна быть готова к торговой войне с США
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии
По мнению политика, изменение внешнеэкономической стратегии США может навредить двусторонним связям.
По зубам ли Америке торговая война с Европой? Этот шаг противоречит и американским, и нашим интересам
При этом он подчеркнул, что Евросоюзу следует подготовиться к возможному переходу Вашингтона на позиции протекционизма.
Глава Еврокомиссии также отметил, что «выпады» американского президента в адрес Евросоюза «оставили после себя следы».
«Возникло своего рода отчуждение. Когда американский президент приветствует выход Великобритании из ЕС и говорит, что остальные страны должны последовать ее примеру, это нечто беспрецедентное», — заявил политик.