Юнкер заявил, что Европа должна быть готова к торговой войне с США

По мнению политика, изменение внешнеэкономической стратегии США может навредить двусторонним связям.

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Эрдоган обвинил ЕС в «крестовом походе» против ислама

При этом он подчеркнул, что Евросоюзу следует подготовиться к возможному переходу Вашингтона на позиции протекционизма.

Глава Еврокомиссии также отметил, что «выпады» американского президента в адрес Евросоюза «оставили после себя следы».

«Возникло своего рода отчуждение. Когда американский президент приветствует выход Великобритании из ЕС и говорит, что остальные страны должны последовать ее примеру, это нечто беспрецедентное», — заявил политик.