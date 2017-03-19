Миссия ОБСЕ сообщила об уменьшении количества взрывов на Донбассе
При этом миссия фиксирует нарушения в районе Золотого.
При этом миссия фиксирует нарушения в районе Золотого.
Миссия ОБСЕ фиксирует меньше нарушений режима «тишины» в Донецкой и Луганской областях, вместе с тем зафиксировано нарушение режима прекращения огня в районе разведения сил и средств у н.п. Золотое. Об этом говорится в отчете миссии от 18 марта.
По данным ОБСЕ, в Донецкой области зафиксировано около 540 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 700 взрывов), в Луганской области — 14 взрывов (в предыдущем отчетном периоде — около 360).
Также наблюдатели ОБСЕ заявляют об ограниченном доступе к участкам на линии разграничения, где определено разведение сил и средств — в н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.
«Камера СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в
По данным наблюдателей, также миссия фиксирует оружие в нарушение его пребывания за определенными линиями отвода.
Напомним, ранее в районе оккупированной Ясиноватой Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел, никто не пострадал.