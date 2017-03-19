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00:41 (мск), источник: 112.ua

Миссия ОБСЕ сообщила об уменьшении количества взрывов на Донбассе

При этом миссия фиксирует нарушения в районе Золотого.

Источник: 112.ua

Миссия ОБСЕ фиксирует меньше нарушений режима «тишины» в Донецкой и Луганской областях, вместе с тем зафиксировано нарушение режима прекращения огня в районе разведения сил и средств у н.п. Золотое. Об этом говорится в отчете миссии от 18 марта.

По данным ОБСЕ, в Донецкой области зафиксировано около 540 взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 700 взрывов), в Луганской области — 14 взрывов (в предыдущем отчетном периоде — около 360).

Также наблюдатели ОБСЕ заявляют об ограниченном доступе к участкам на линии разграничения, где определено разведение сил и средств — в н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское.

«Камера СММ ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в р-не н.п. Золотое. Также миссия видела противотанковые мины в контролируемых правительством районах у этого пункта и слышала взрыв, который оценивается как артиллерийский», — говорится в отчете.

По данным наблюдателей, также миссия фиксирует оружие в нарушение его пребывания за определенными линиями отвода.

Напомним, ранее в районе оккупированной Ясиноватой Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел, никто не пострадал.

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