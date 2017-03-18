WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой

Источник: AFP 2017

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн не уведомил Пентагон о том, что беседовал со студенткой, имеющей двойное (российско-британское) гражданство, на конференции по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал пост директора Разведывательного управления Минобороны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации собеседников газеты, речь идет о Кембриджском семинаре по разведке (Cambridge Intelligence Seminar), проходившем в феврале 2014 года и собравшем бывших сотрудников разведки.

Там, как сообщает газета, Флинн общался со Светланой Лоховой, которая на тот момент была студенткой и изучала историю российской разведки

Источники издания утверждают, что Флинн не уведомил сотрудников службы безопасности Пентагона о состоявшейся беседе между ним и Лоховой. Будучи директором Разведывательного управления Минобороны США, Флинн должен был проинформировать представителей Пентагона о своих контактах с представителями зарубежных стран, особенно из таких «враждебных стран», как Россия, подчеркивают собеседники газеты.

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