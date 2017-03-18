WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн не уведомил Пентагон о том, что беседовал со студенткой, имеющей двойное (российско-британское) гражданство, на конференции по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал пост директора Разведывательного управления Минобороны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации собеседников газеты, речь идет о Кембриджском семинаре по разведке (Cambridge Intelligence Seminar), проходившем в феврале 2014 года и собравшем бывших сотрудников разведки.
Там, как сообщает газета, Флинн общался со Светланой Лоховой, которая на тот момент была студенткой и изучала историю российской разведки
Источники издания утверждают, что Флинн не уведомил сотрудников службы безопасности Пентагона о состоявшейся беседе между ним и Лоховой. Будучи директором Разведывательного управления Минобороны США, Флинн должен был проинформировать представителей Пентагона о своих контактах с представителями зарубежных стран, особенно из таких «враждебных стран», как Россия, подчеркивают собеседники газеты.
Флинн, который до середины февраля занимал пост советника президента США по национальной безопасности, оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он скрыл свои контакты с послом России Сергеем Кисляком. The Washington Post изначально написала, что Флинн в частном порядке за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал вопрос санкций с послом России в Штатах Сергеем Кисляком.
Сам Флинн изначально в разговорах с коллегами по Белому дому отрицал факт обсуждения санкций с Кисляком. Позднее он стал говорить, что не может сказать со стопроцентной уверенностью, обсуждалась ли во время беседы тема санкций. 14 февраля на фоне этого скандала Флинн подал в отставку.