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01:12 (мск), источник: РБК

WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой

Бывшего советника по нацбезопасности США Майкла Флинна уличили в сокрытии еще одного контакта с российской стороны. По данным WSJ, Флинн общался с российской студенткой, изучавшей историю разведки, и не сообщил об этом.

Источник: AFP 2017

Бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн не уведомил Пентагон о том, что беседовал со студенткой, имеющей двойное (российско-британское) гражданство, на конференции по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал пост директора Разведывательного управления Минобороны США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников газеты, речь идет о Кембриджском семинаре по разведке (Cambridge Intelligence Seminar), проходившем в феврале 2014 года и собравшем бывших сотрудников разведки.

Там, как сообщает газета, Флинн общался со Светланой Лоховой, которая на тот момент была студенткой и изучала историю российской разведки

Источники издания утверждают, что Флинн не уведомил сотрудников службы безопасности Пентагона о состоявшейся беседе между ним и Лоховой. Будучи директором Разведывательного управления Минобороны США, Флинн должен был проинформировать представителей Пентагона о своих контактах с представителями зарубежных стран, особенно из таких «враждебных стран», как Россия, подчеркивают собеседники газеты.

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Флинн, который до середины февраля занимал пост советника президента США по национальной безопасности, оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он скрыл свои контакты с послом России Сергеем Кисляком. The Washington Post изначально написала, что Флинн в частном порядке за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал вопрос санкций с послом России в Штатах Сергеем Кисляком.

Сам Флинн изначально в разговорах с коллегами по Белому дому отрицал факт обсуждения санкций с Кисляком. Позднее он стал говорить, что не может сказать со стопроцентной уверенностью, обсуждалась ли во время беседы тема санкций. 14 февраля на фоне этого скандала Флинн подал в отставку.

Комментарии
4
Z
чтото эти америкосы стали такие жалкие
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Супер Справедливость
Как всегда из обычного разговора сейчас раздуют скандал... Хотя, какое нам до этого дело.. Не так ли???
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Бабка Коммунистка
Какой бред..... И это в свободной стране.....
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