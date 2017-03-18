КНДР сообщила о тестировании мощного ракетного двигателя

По информации агентства KCNA, Ким Чен Ын лично присутствовал на ракетодроме. Он ознакомился с техническими характеристиками двигателя и отдал указание о начале испытания.

Ранее США и Китай договорились противостоять ядерной угрозе КНДР. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможном появлении ядерного оружия у Японии и Южной Кореи для сдерживания Северной Кореи.

Внимание стран мира к ядерной и ракетной программам КНДР обострилось после пуска 6 марта Пхеньяном сразу четырех ракет. Три из них достигли акватории Японии. 14 марта Вашингтон, Токио и Сеул санкционировали начало трехсторонних военных учений по противоракетной обороне. В Пхеньяне расценили маневры как посягательство на государственный суверенитет и пообещали «превратить все базы агрессии в непригодные для жизни дебри».