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02:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

КНДР сообщила о тестировании мощного ракетного двигателя

Северная Корея сообщила, что протестировала новый мощный ракетный двигатель, передает агентство Reuters. Тестирование прошло на ракетодроме Тончхан-ни. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что этот тест — «новое рождение» ракетной индустрии КНДР.

Источник: Reuters

По информации агентства KCNA, Ким Чен Ын лично присутствовал на ракетодроме. Он ознакомился с техническими характеристиками двигателя и отдал указание о начале испытания.

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Ранее США и Китай договорились противостоять ядерной угрозе КНДР. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможном появлении ядерного оружия у Японии и Южной Кореи для сдерживания Северной Кореи.

Внимание стран мира к ядерной и ракетной программам КНДР обострилось после пуска 6 марта Пхеньяном сразу четырех ракет. Три из них достигли акватории Японии. 14 марта Вашингтон, Токио и Сеул санкционировали начало трехсторонних военных учений по противоракетной обороне. В Пхеньяне расценили маневры как посягательство на государственный суверенитет и пообещали «превратить все базы агрессии в непригодные для жизни дебри».

Комментарии
1
vesta
Ё-моё.. они просто доиграются.. Пикалор.. откликнись..
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