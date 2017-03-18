КНДР сообщила о тестировании мощного ракетного двигателя
Северная Корея сообщила, что протестировала новый мощный ракетный двигатель, передает агентство Reuters. Тестирование прошло на ракетодроме
Северная Корея сообщила, что протестировала новый мощный ракетный двигатель, передает агентство Reuters. Тестирование прошло на ракетодроме
По информации агентства KCNA, Ким Чен Ын лично присутствовал на ракетодроме. Он ознакомился с техническими характеристиками двигателя и отдал указание о начале испытания.
Ранее США и Китай договорились противостоять ядерной угрозе КНДР. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о возможном появлении ядерного оружия у Японии и Южной Кореи для сдерживания Северной Кореи.
Внимание стран мира к ядерной и ракетной программам КНДР обострилось после пуска 6 марта Пхеньяном сразу четырех ракет. Три из них достигли акватории Японии. 14 марта Вашингтон, Токио и Сеул санкционировали начало трехсторонних военных учений по противоракетной обороне. В Пхеньяне расценили маневры как посягательство на государственный суверенитет и пообещали «превратить все базы агрессии в непригодные для жизни дебри».