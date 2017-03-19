Федеральные власти помогут создать новые села на «дальневосточных гектарах»

Федеральные власти окажут помощь при создании новых населенных пунктов на базе «дальневосточных гектаров». Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Мы в историю с поселениями будем включаться. Когда просто групповые заявки, свыше 20, то это, конечно, будет забота субъектов РФ. Но когда это уже 100 и выше, и разговор действительно о создании нового поселения, мы будем находить возможность помогать», — сказал Трутнев.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, в начале марта Трутнев дал поручение губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту объявить конкурс среди граждан по выбору названия для двух населенных пунктов в районе имени Лазо, где удовлетворены 300 и 480 заявок на получение «дальневосточного гектара». Собеседник агентства отметил, что таких новых населенных пунктов будет больше, чем два, «но надо еще все это проанализировать, отсеять». «Мы еще не успели эту работу провести», — добавил он. Полпред отметил, что впервые за долгий промежуток времени создается ситуация, когда поселки на Дальнем Востоке перестанут исчезать с карт.

«У нас десятилетиями села и поселки исчезали, а сейчас будут возникать, поэтому там, где сотни участков по “дальневосточному гектару” выданы, надо создавать новые населенные пункты. К каждому гектару мы дорогу не протянем, а там, где их сотни, такая возможность возникает, и для создания новых населенных пунктов мы найдем средства», — сказал Трутнев. «Мы должны удовлетворять каждую заявку на “дальневосточный гектар”, хоть индивидуальную, хоть коллективную, но особенное внимание надо уделить работе с коллективными заявками, с местами компактного расположения таких участков. Фактически в чистом поле появляется новый населенный пункт», — добавил полпред.

Всего, по данным агентства по развитию человеческого капитала, на Дальнем Востоке уже подано более 9,6 тыс. коллективных заявок, большинство из них поступило из Якутии, Приморья и Хабаровского края. В частности, в Хабаровском крае подано 997 коллективных заявлений, 118 участков уже предоставлено, 86 договоров находятся на подписи у граждан. Наиболее востребованным по коллективным заявлениям в этом регионе является муниципальный район имени Лазо.