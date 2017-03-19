Трамп назвал Путина «крепким орешком»
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «крепким орешком».
ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «крепким орешком».
Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина.
Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем
В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье».