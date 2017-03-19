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03:54 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал Путина «крепким орешком»

ВАШИНГТОН, 19 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал российского президента Владимира Путина «крепким орешком».

Источник: AP 2017

Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина.

Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем
Дональд ТрампПрезидент США

В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье».

Комментарии
1
Vadym Kachyrovskiy
А то!!!! И печенье и орешек всё в одном флаконе!!! Трамп, Путин тебе не по зубам!!! Это ты нашего Президента Украины , раздавишь как клопа....ну чтобы под ногами не мелькал. Но не Путина, учти это!!!! ))))
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