Президент Египта впервые посетит США с 2014 года

Визит Сиси состоится в течение первой недели апреля. Сиси стал президентом страны в 2014 году. Бывший президент США Барак Обама никогда не предлагал ему посетить США.

После смены власти в Египте в 2013 году, в результате которой в 2014 году президентом страны стал Сиси, отношения США и Египта пошли на спад.

В 2015 году США приняла решение о возобновлении поставок оружия и выделении ежегодной военной помощи в $1,3 млрд.