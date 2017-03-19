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04:21 (мск), источник: RNS

Президент Египта впервые посетит США с 2014 года

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси впервые со времени своего избрания посетит США в начале апреля по приглашению президента Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на египетскую национальную газету Al-Ahram.

Источник: AP 2017
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Визит Сиси состоится в течение первой недели апреля. Сиси стал президентом страны в 2014 году. Бывший президент США Барак Обама никогда не предлагал ему посетить США.

После смены власти в Египте в 2013 году, в результате которой в 2014 году президентом страны стал Сиси, отношения США и Египта пошли на спад.

В 2015 году США приняла решение о возобновлении поставок оружия и выделении ежегодной военной помощи в $1,3 млрд.

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