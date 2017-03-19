Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к России
Турция вводит «убийственные» пошлины для РФ – СМИ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
14События недели в фотографиях
8Тайский День слона
06:22 (мск), источник: РИА Новости

Пушков прокомментировал обвинения Флинна в контакте с российской студенткой

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал новой ступенью паранойи обвинение бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна в контакте с российской студенткой, о котором он не уведомил Пентагон.

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Майкл Флинн не уведомил Пентагон, что беседовал с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США.

«В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в “контакте” (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме. Новая ступень паранойи», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Флинн в январе 2017 года был назначен на должность советника президента по национальной безопасности. В феврале он ушел в отставку после того, как в прессе появились предположения, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе
WSJ узнала о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой
Скончался музыкант Чак Берри
Германия повысила уровень готовности к отражению кибератак
Юнкер: Европа должна быть готова к торговой войне с США
КНДР протестировала новый ракетный двигатель
Трамп назвал Путина «крепким орешком»
Известный тренер и комментатор Сергей Гимаев умер во время матча
Спорт
Всю жизнь он посвятил служению хоккею: умер Сергей Гимаев Заслуженный тренер России, хоккейный эксперт и телекомментатор Сергей Гимаев скончался в субботу на 63-м году жизни во время матча ветеранов
Авто
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса» Китайские компании снова доказали, что интеллектуальная собственность для них — понятие весьма условное
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь