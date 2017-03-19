Пушков прокомментировал обвинения Флинна в контакте с российской студенткой

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Майкл Флинн не уведомил Пентагон, что беседовал с российской студенткой на Кембриджском семинаре по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления министерства обороны США.

«В США ушедшего в отставку Флинна обвиняют в “контакте” (!) с гражданкой России: он с ней поговорил на каком-то приеме. Новая ступень паранойи», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.