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08:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полпред Меняйло прокомментировал проблему с повышением тарифов ЖКХ в Новосибирске

Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло привез из Крыма в Новосибирск управленческий опыт.

Источник: Вести - Новосибирск

В эксклюзивном интервью «Вестям» он высказал свою точку зрения на последствия Крымской Весны. И подчеркнул — взвешенные, понятные жителям решения необходимы не только в переходный период. Речь идет о проблеме повышения тарифов ЖКХ. 14 марта на коллегии Генпрокуратуры Президент Владимир Путин потребовал, цитирую, «оперативно реагировать на любые нарушения в этой сфере». Как отреагировали в Новосибирске?

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе:

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