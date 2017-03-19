Полпред Меняйло прокомментировал проблему с повышением тарифов ЖКХ в Новосибирске

В эксклюзивном интервью «Вестям» он высказал свою точку зрения на последствия Крымской Весны. И подчеркнул — взвешенные, понятные жителям решения необходимы не только в переходный период. Речь идет о проблеме повышения тарифов ЖКХ. 14 марта на коллегии Генпрокуратуры Президент Владимир Путин потребовал, цитирую, «оперативно реагировать на любые нарушения в этой сфере». Как отреагировали в Новосибирске?

Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе: