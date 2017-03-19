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15:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежских работников ЖКХ

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов подчеркнули важность их труда для региона.

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в воскресенье, 19 марта. Губернатор Алексей Гордеев и председатель областной думы Владимир Нетесов поздравили жителей региона, занятых в этих сферах, с профессиональным праздником:

— Уважаемые работники сферы бытового обслуживания населения и ЖКХ, поздравляем вас с профессиональным праздником! От вашего труда во многом зависит комфорт человека в быту и эффективность производственных процессов. Совершенствование системы ЖКХ в Воронежской области сегодня находится в числе наиболее важных задач — ведется модернизация коммунальной инфраструктуры, ремонт домов, переселение граждан из аварийных домов, благоустройство населенных пунктов. Безусловно, вопросы повышения качества и доступности современных коммунальных услуг остаются актуальными. Не теряет остроты проблема формирования тарифов, обеспечения открытости управляющих компаний. Решить эти задачи мы можем только при условии ответственного отношения к делу всех руководителей и сотрудников предприятий сферы ЖКХ, а также повышения активности самих жителей области, — заявили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

Губернатор и спикер облдумы пожелали работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ здоровья, счастья, благополучия и успехов в труде.

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