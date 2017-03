Рустам Минниханов посетил технопарк «Арфа» в Пакистане

Технопарк «Арфа» является крупнейшим центром информационных технологий в Пакистане. Комплекс был открыт в 2012 году и назван в честь девочки Арфы Карим, которая в 9 лет стала самым молодым сертифицированным специалистом Microsoft.

Основные цели технопарка — продвижение информационно-коммуникационных технологий, привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие человеческого потенциала в области информационных технологий, повышение экспорта ИТ-продукции.

На территории комплекса расположены офисы таких компаний, как The Punjab IT Board, The Information Technology University, Microsoft, Teradata, General Electric, Ublox, RentVM, Ebryx and Inbox. Также здесь присутствует технологический инкубатор под названием Plan X. Помимо этого на базе технологического парка действует IT-Университет.

В ходе небольшой презентации Рустаму Минниханову сообщили, что ASTP тесно взаимодействует с правительством страны, ряд компаний специализируются на разработке технологий, ориентированной на широкую общественность. Об опыте Татарстана в части развития ИТ-технологий рассказал директор технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев.