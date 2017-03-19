Рустам Минниханов посетил технопарк «Арфа» в Пакистане

Технопарк «Арфа» является крупнейшим центром информационных технологий в Пакистане. Комплекс был открыт в 2012 году и назван в честь девочки Арфы Карим, которая в 9 лет стала самым молодым сертифицированным специалистом Microsoft.
Основные цели технопарка — продвижение информационно-коммуникационных технологий, привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие человеческого потенциала в области информационных технологий, повышение экспорта ИТ-продукции.
На территории комплекса расположены офисы таких компаний, как The Punjab IT Board, The Information Technology University, Microsoft, Teradata, General Electric, Ublox, RentVM, Ebryx and Inbox. Также здесь присутствует технологический инкубатор под названием Plan X. Помимо этого на базе технологического парка действует IT-Университет.
В ходе небольшой презентации Рустаму Минниханову сообщили, что ASTP тесно взаимодействует с правительством страны, ряд компаний специализируются на разработке технологий, ориентированной на широкую общественность. Об опыте Татарстана в части развития ИТ-технологий рассказал директор технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев.
Рустам Минниханов в свою очередь заметил, что некоторые разработки татарстанских и пакистанских специалистов в чем-то похожи. В частности, это касается системы образования. «У нас много сделано в части электронного образования, включающего в себя контроль успеваемости учеников, взаимоотношения родителей и учителей. Вы в свою систему добавили пункт о состоянии школы — это было бы актуально и для нас, — сказал он. — Что касается диалога между властью и обществом, то мы реализовали проект “Народный контроль”, позволяющий гражданам давать оценку эффективности работы органов государственной и муниципальной власти».
После этого для Рустама Минниханова организовали небольшую экскурсию по технопарку, рассказали о наиболее успешных стартап-проектах, продемонстрировали офисы компаний-резидентов, а также показали специальные залы для проведения официальных мероприятий, семинаров и конференций.