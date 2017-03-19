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12:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Президент РТ посетил Лахорскую крепость

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В завершение своего рабочего визита в провинцию Пенджаб (Исламская Республика Пакистан) Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с достопримечательностями города Лахор, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов и члены татарстанской делегации посетили Форт Лахор (Лахорская крепость). Архитектурно-исторический комплекс общей площадью 20 гектаров в 1981 году был признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первая царская резиденция на берегу Рави была построена в конце XII века. Крепость не раз подвергалась нападению врагов: объект располагался на пересечении важнейших торговых путей.

Строительство современного Форта Лахор относится ко второй половине XVI века. В этот же период из цитадели он постепенно превратился в полноценное дворцовое сооружение. После завоевания данной территории британцами величественные здания быстро пришли в запустение и стали разрушаться. Только в середине XX века власти Пакистана взяли Лахорскую крепость под защиту, после чего она стала объектом пристального внимания местных искусствоведов.

В числе кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО находится Мечеть Бадшахи — вторая по величине мечеть Пакистана. Культовое здание, расположенное рядом с Фортом, считается одним из наиболее значимых памятников индо-исламской сакральной архитектуры эпохи Великих Моголов. В верхнем ярусе главного входа располагается небольшой музей, в котором хранятся исламские реликвии, среди которых тюрбан пророка Мухаммеда и платки, вышитые его дочерью Фатимой. С экспозицией ознакомился и Президент Татарстана.

Также Рустам Минниханов осмотрел мавзолей Мухаммада Икбала — известного поэта и философа, внесшего большой вклад в культурное развитие страны. Президент Татарстана возложил цветы к памятнику выдающегося духовного деятеля.

Позже на территории парковой зоны состоялось подписание заявления по итогам встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова и главного министра провинции Пенджаб Мухаммада Шахбаза Шарифа.

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