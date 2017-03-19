В Крым прибыли первые члены делегации евродепутатов

В частности, это депутаты Народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии Миловат Боич и Дубравко Боич, член президиума Сербской радикальной партии Александр Шешель, сербский писатель и политолог, профессор Баня-Лукского университета Срджа Трифкович, а также член палаты депутатов парламента Чешской Республики Ярослав Голик.

Кроме того, в состав делегации войдут депутаты Европарламента и национальных парламентов ряда других европейских государств (в том числе Германии, Великобритании, стран Прибалтики), а также политики из Бразилии, Киргизии и Украины. С официальным визитом на полуострове делегация будет находиться 19—21 марта .

Планируется, что в ходе визита иностранные гости посетят Ливадийский дворец в Ялте и встретятся с представителями органов власти Республики Крым.

По итогам визита члены делегации проведут пресс-конференцию в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, он рассчитывает, что иностранные гости смогут реально оценить происходящие на полуострове события и изменят распространенное на западе мнение о проведенном в 2014 году референдуме.