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12:56 (мск), источник: РИА Новости

Макрон пообещал ликвидировать все опасные исламистские ассоциации

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон рассказал в интервью газете Journal du Dimanche, как он намеревается обеспечить более эффективную защиту Франции от терроризма.

Источник: РИА Новости
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«Это разыгрывается на международной арене, в театре боевых действий, как например, в Мали, Сирии, Ливии, а также внутри страны, с нулевой терпимостью в отношении вопросов безопасности… Я ликвидирую исламистские ассоциации, которые не соблюдают законы Республики, помимо режима чрезвычайной ситуации», — заявил Макрон в ответ на вопрос о том, как он намеревается улучшать защиту французов от терроризма.

Он также отметил, что предлагает дополнительно нанять 10 тысяч полицейских и жандармов

По словам Макрона, слабые места служб разведки можно укрепить при помощи возвращения территориальной разведслужбы.

Кроме того, Макрон предлагает учредить оперативный генштаб, который будет координировать работу разведки и докладывать всю информацию совету обороны.

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Он также предлагает создать целевую группу по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство"*, которая будет докладывать всю информацию непосредственно президенту Франции. По словам Макрона, также необходимы дополнительные инвестиции в сферу кибербезопасности.

Согласно данным нового опроса компании Ipsos, Макрон во втором туре выборов может одержать победу над лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен — 61% против 39%. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

*Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России

Справка
Выборы во Франции: объяснение в графикахКто будет участвовать в президентских выборах во Франции и какие проблемы беспокоят французских избирателей больше всего
Комментарии
5
Александр Романский
Адекватность приходит постепенно. Франция обошлась малой кровью во 2-ю мировую, вот и расслабилась. Но теперь доза озверина не помешает)))
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Дроба
налоги на социалку это конечно круто. да и примера по выгону мусульман из страны у них нет. если не возьмут пример с нас - пропадут лягушатники.
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Сергей Саморуков
Забавно , что просто выселить всех мусульман либо поднять им налоги раза в 2 никто не решается . Ну-ну...попробуйте побороть острый аппендицит уговорами , а не операцией по удалению...
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