Макрон пообещал ликвидировать все опасные исламистские ассоциации
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции,
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции,
«Это разыгрывается на международной арене, в театре боевых действий, как например, в Мали, Сирии, Ливии, а также внутри страны, с нулевой терпимостью в отношении вопросов безопасности… Я ликвидирую исламистские ассоциации, которые не соблюдают законы Республики, помимо режима чрезвычайной ситуации», — заявил Макрон в ответ на вопрос о том, как он намеревается улучшать защиту французов от терроризма.
По словам Макрона, слабые места служб разведки можно укрепить при помощи возвращения территориальной разведслужбы.
Кроме того, Макрон предлагает учредить оперативный генштаб, который будет координировать работу разведки и докладывать всю информацию совету обороны.
Он также предлагает создать целевую группу по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство"*, которая будет докладывать всю информацию непосредственно президенту Франции. По словам Макрона, также необходимы дополнительные инвестиции в сферу кибербезопасности.
Согласно данным нового опроса компании Ipsos, Макрон во втором туре выборов может одержать победу над лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен — 61% против 39%. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.
В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года
*Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России