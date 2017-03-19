Макрон пообещал ликвидировать все опасные исламистские ассоциации

«Это разыгрывается на международной арене, в театре боевых действий, как например, в Мали, Сирии, Ливии, а также внутри страны, с нулевой терпимостью в отношении вопросов безопасности… Я ликвидирую исламистские ассоциации, которые не соблюдают законы Республики, помимо режима чрезвычайной ситуации», — заявил Макрон в ответ на вопрос о том, как он намеревается улучшать защиту французов от терроризма.

Он также отметил, что предлагает дополнительно нанять 10 тысяч полицейских и жандармов

Он также отметил, что предлагает дополнительно нанять 10 тысяч полицейских и жандармов

Кроме того, Макрон предлагает учредить оперативный генштаб, который будет координировать работу разведки и докладывать всю информацию совету обороны.

По словам Макрона, слабые места служб разведки можно укрепить при помощи возвращения территориальной разведслужбы.

Он также предлагает создать целевую группу по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство"*, которая будет докладывать всю информацию непосредственно президенту Франции. По словам Макрона, также необходимы дополнительные инвестиции в сферу кибербезопасности.

Согласно данным нового опроса компании Ipsos, Макрон во втором туре выборов может одержать победу над лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен — 61% против 39%. Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов. Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года.

*Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России