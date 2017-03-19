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11:37 (мск), источник: РБК

Представитель президента Турции заявил о «туркофобии» в Европе

Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, заявил, что в Европе поднимается «туркофобия», когда Турция указывает на ее ошибки, передает Reuters.

Источник: Reuters

В марте Эрдоган назвал «фашистами и наследниками нацистов» власти Нидерландов за то, что Амстердам отказался разрешить посадку в стране самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

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Он планировал 11 марта принять участие в митинге в городе Роттердаме, чтобы сагитировать граждан Нидерландов с двойным гражданством поддержать изменения в Конституции Турции, которые касаются расширения полномочий турецкого президента.

Мэр города Ахмед Абуталеб 10 марта заявил, что Чавушоглу не разрешат провести кампанию в поддержку главы Турции.

В свою очередь президент Турции 12 марта во время митинга в Стамбуле 12 март заявил, что Нидерланды «обязательно заплатят, а также узнают, что такое дипломатия».

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Чавушоглу заявил, что Анкара может ввести экономические и политические санкции против Нидерландов, в том случае, если она не разрешит ему лететь в Роттердам для участия в митинге.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что слова Эрдогана «перешли все границы». В понедельник, 13 марта, Турция приостановила дипотношения с Нидерландами на высоком уровне и запретила въезд на свою территорию голландским дипломатам.

Конституционный референдум в Турции пройдет 16 апреля. ​Согласно поправкам, в Турции к 2019 году упразднят должность премьер-министра, а главой правительства станет президент. Он получит право издавать указы, объявлять чрезвычайное положение, назначать министров и других высокопоставленных должностных лиц, а также сможет распускать парламент.

Комментарии
4
Борис
Не "туркофобии", а исламофобии.
Наконец то у Европы открылись глаза.
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Сергей Саморуков
Растёт крайне опасный диктатор . Сколько образованных людей уже посажено в Турции ???? Тысячи . И далее так будет . Раньше россияне покупали квартиры в Турции , а теперь не знают кому их продать .
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Марк Саамов
Давно пора уже и туркофобию, и исламофобию проявлять начать. А то будет у нас Евравия вместо Европы. России тоже касается
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