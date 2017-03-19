Представитель президента Турции заявил о «туркофобии» в Европе
Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, заявил, что в Европе поднимается «туркофобия», когда Турция указывает на ее ошибки, передает Reuters.
Представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, заявил, что в Европе поднимается «туркофобия», когда Турция указывает на ее ошибки, передает Reuters.
В марте Эрдоган назвал «фашистами и наследниками нацистов» власти Нидерландов за то, что Амстердам отказался разрешить посадку в стране самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Он планировал 11 марта принять участие в митинге в городе Роттердаме, чтобы сагитировать граждан Нидерландов с двойным гражданством поддержать изменения в Конституции Турции, которые касаются расширения полномочий турецкого президента.
Мэр города Ахмед Абуталеб 10 марта заявил, что Чавушоглу не разрешат провести кампанию в поддержку главы Турции.
В свою очередь президент Турции 12 марта во время митинга в Стамбуле 12 март заявил, что Нидерланды «обязательно заплатят, а также узнают, что такое дипломатия».
Чавушоглу заявил, что Анкара может ввести экономические и политические санкции против Нидерландов, в том случае, если она не разрешит ему лететь в Роттердам для участия в митинге.
Конституционный референдум в Турции пройдет 16 апреля. Согласно поправкам, в Турции к 2019 году упразднят должность
Наконец то у Европы открылись глаза.