Представитель президента Турции заявил о «туркофобии» в Европе

В марте Эрдоган назвал «фашистами и наследниками нацистов» власти Нидерландов за то, что Амстердам отказался разрешить посадку в стране самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Он планировал 11 марта принять участие в митинге в городе Роттердаме, чтобы сагитировать граждан Нидерландов с двойным гражданством поддержать изменения в Конституции Турции, которые касаются расширения полномочий турецкого президента.

Мэр города Ахмед Абуталеб 10 марта заявил, что Чавушоглу не разрешат провести кампанию в поддержку главы Турции.

В свою очередь президент Турции 12 марта во время митинга в Стамбуле 12 март заявил, что Нидерланды «обязательно заплатят, а также узнают, что такое дипломатия».