Совет директоров МВФ отложил обсуждение программы Украины, — источник

Как стало известно ТАСС из осведомленных источников в Фонде, дата нового рассмотрения еще не определена.

«Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром», — сообщил собеседник.

По его словам, это очень необычно, если не беспрецедентно, поскольку к заседанию, по сути, все было уже подготовлено. По итогам обсуждения ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша в размере $1 млрд.

Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, сообщил собеседник.

Между тем в субботу директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон находились не в Вашингтоне, а в немецком Баден-Бадене на совещании финансистов «Большой двадцатки».

В уведомлении о переносе обсуждения говорится, что «короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы». Что конкретно имеется в виду, в документе не уточнялось. Однако известно, что 15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко предложил принять решения, по сути, удовлетворяющие требованиям радикалов о полной транспортной блокаде Донбасса и санкциях в отношении банков с российским капиталом.

На следующий день министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что, по оценкам его ведомства, потери от блокады Донбасса могут достичь 2% ВВП.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на $17 млрд, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей. Украина получила пока три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 млрд. Последний кредит был предоставлен в сентябре 2016 года.

Национальный банк Украины рассчитывает в этом году на шесть траншей от МВФ и Европейского союза общим объемом $6 млрд.