Навальный пострадал на митинге в Новосибирске: его забросали яйцами
НОВОСИБИРСК, 19 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске один из участником митинга против повышения тарифов ЖКХ закидал Алексея Навального яйцами.
НОВОСИБИРСК, 19 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске один из участником митинга против повышения тарифов ЖКХ закидал Алексея Навального яйцами.
Мужчина кинул два куриных яйца, после чего был задержан сотрудниками полиции. Инцидент не привел к массовым беспорядкам.
Задержанный пока не уточнил мотивы своего поступка, сообщает Life.
«За нами же в каждом городе ходят путинские яйцемёты. Обычно они кидают пару яиц издалека и убегают. Тут они попытались сделать то же самое только уже в толпе собравшихся на митинг. Скажу только, что был очень рад, что бедолагу удалось спасти от немедленного линчевания. Это было нелегко», — написал сам Навальный.
«ФедералПресс» напоминает, что оппозиционер объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Весной он обещает открыть 55 предвыборных штабов в разных регионах России.