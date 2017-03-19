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14:25 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Навальный пострадал на митинге в Новосибирске: его забросали яйцами

НОВОСИБИРСК, 19 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске один из участником митинга против повышения тарифов ЖКХ закидал Алексея Навального яйцами.

Мужчина кинул два куриных яйца, после чего был задержан сотрудниками полиции. Инцидент не привел к массовым беспорядкам.

Задержанный пока не уточнил мотивы своего поступка, сообщает Life.

«За нами же в каждом городе ходят путинские яйцемёты. Обычно они кидают пару яиц издалека и убегают. Тут они попытались сделать то же самое только уже в толпе собравшихся на митинг. Скажу только, что был очень рад, что бедолагу удалось спасти от немедленного линчевания. Это было нелегко», — написал сам Навальный.

«ФедералПресс» напоминает, что оппозиционер объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Весной он обещает открыть 55 предвыборных штабов в разных регионах России.

Комментарии
1
Валентина Ощепкова
Спасибо нашей новосибирской полиции за пресечение действий провокатора в местах большого скопления недовольных горожан. Навальный конечно яичную маску отмоет (и че приперся?), а городу майдан не нужен, это точно.
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