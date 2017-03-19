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14:22 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге проходят довыборы в гордуму: «Официальных данных о нарушениях нет»

Сегодня в столице Урала проходят дополнительные выборы в Екатеринбургскую городскую думу по восьмому и 14-му избирательным округам (Кировскому и Орджоникидзевскому районам). На 12.00 явка составила 8% и 6% соответственно, сообщил Накануне.RU председатель избирательной комиссии Илья Захаров.

«Довыборы проходят хорошо. Явка невысокая. На 12 часов было 8% по Кировскому округу и 6% — по 14-му округу. Официальный данных о нарушениях нет», — сообщил Илья Захаров, добавив, что жалобы избирателей пока не нашли подтверждения.

«Может быть, нарушения и есть, по мнению избирателей и заявителей. Они поступают в участковую комиссию, но нам пока эти сведения не представили. Сначала участковые комиссии должны рассмотреть их и определить, были эти нарушения или нет, и обратиться, в случае чего, в правоохранительные органы. Пока официально никаких нарушений нет», — отметил Илья Захаров.

Между тем, правоохранительные органы сами находят «нарушения» на избирательных участках.

«Удивляет позиция правоохранительных органов, которые нам с самого утра заявляют, что нужно удалять изображения герба с избирательных ящиков. Ситуация дошла до центральной избирательной комиссии в Москве. По словам правоохранительных органов, в федеральном конституционном законе среди объектов, где может размещаться герб, нет такого объекта, как избирательные ящики. Но с другой стороны, мы живем в РФ, люди идут голосовать, мы ни за кого не агитируем. Я считаю что эта не та ситуация, на которую надо реагировать. Надо реагировать на сообщения о подкупах, проверять, отправлять протоколы в суд, чтобы те люди, которые незаконно агитируют понимали, что эта агитация может негативно сказаться на том кандидате, за которого они агитируют», — добавил председатель избиркома.

По его словам, за последние три дня в участковые комиссии пришло порядка 10 сообщений о подкупе избирателей.

«Все их мы направили в МВД города, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию», — сообщил Захаров.

Напомним, необходимость проведения довыборов в гордуму Екатеринбурга связана с тем, что депутат от Орджоникидзевского района Игорь Володин стал парламентарием областного заксобрания, а Светлана Учайкина (Кировский район, округ № 8) — министром культуры Свердловской области. На эти два пока свободных мандата претендуют в общей сложности 16 человек.

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