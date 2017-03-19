Важнейшие кадровые назначения предпраздничной недели

Ералы Тугжанов, работавший первым заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, назначен на должность акима Мангистауской области, сообщил Казинформ. ​​​​​​​

Тугжанов, начав с преподавательской и научной работы, прошел карьерную лестницу на государственной службе. С 2001 по 2006 работал заместителем акима Карагандинской области, с 2006 по 2008 — председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции. В феврале 2008 былназначен заместителем председателя-заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

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Ерлан Кошанов с поста заместителя руководителя канцелярии премьер-министра переведен на должность акима Карагандинской области. Его трудовой путь начался с должности слесаря обогатительной фабрики объединения «Джезказганцветмет» и привел к ответственной работе руководителя канцелярии премьер-министра. Между этими двумя вехами была комсомольская работа, должности вице-министра транспорта и коммуникаций, председателя Комитета гражданской авиации, работа в канцелярии премьера в качестве заместителя ее руководителя.

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Кумар Аксакалов назначен акимом Северо-Казахстанской области. Он пришел сюда с поста заместителя руководителя администрации президента. В его трудовой биографии есть должности главного инженера совхоза, председателя колхоза, акима района до заместителя акима области, руководителя центрального аппарата партии «Нур Отан».

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Нурмухамбет Абдибеков назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. До этого был акимом Карагандинской области. Его послужной список также свидетельствует о большом опыте руководящей работы. В разные Абдибеков был директором департамента индустрии торговли и поддержки малого бизнеса по Атырауской области, заместителем председателя правления АО НК СПК «Батыс» в Актобе, директором Департамента стратегии развития космической деятельности Национального космического агентства РК. С 2009 по 2010 был председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК. В апреле 2010 занял пост вице-министра индустрии и новых технологий. Работал акимом города Актобе. С февраля 2012 по 19 июня 2014 занимал должность первого заместителя акима Актюбинской области. С 20 июня 2014 — аким Карагандинской области.

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Дархан Мынбай, работавший директором Национального музея, стал заместителем председателя-заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

Дархан Камзабекулы Мынбай родился 26 января 1962 в селе Дмитрова Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. В разные работал вице-президентом республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана», заместителем акима Южно-Казахстанской области, начальником департамента по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области. Также занимал посты вице-министра культуры и информации РК, заведующего отделом внутренней политики администрации президента РК. В 2012—2013 был министром культуры и информации РК. С января 2013 — директор Национального музея Республики Казахстан.

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Альберт Рау, долгие проработавший в правительстве, стал парламентарием. Центральная избирательная комиссия РК на своем заседании приняла решение о регистрации члена партии «Нур Отан» Рау депутатом мажилиса Республики Казахстан.

Рау начал трудовую деятельность с должности энергетика Коржункольского рудника ССГОК, занимал ряд постов на государственной службе. Был акимом города Лисаковска, заместителем акима Костанайской области, руководил СПК «Сарыарка», Акмолинской областью. Работал заместителем министра индустрии и новых технологий, и первым вице-министром по инвестициям и развитию.

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Арман Исагалиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

Исагалиев начал трудовой путь в посольстве Казахстана в Египте, затем работал в посольстве в Саудовской Аравии и заведующим сектором Центра внешней политики администрации президента РК. В 2014 был назначен генеральным консулом РК в Дубае и Северных Эмиратах.