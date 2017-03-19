Важнейшие кадровые назначения предпраздничной недели
На прошедшей неделе произошел ряд перестановок в верхних эшелонах исполнительной власти.
На прошедшей неделе произошел ряд перестановок в верхних эшелонах исполнительной власти.
Ералы Тугжанов, работавший первым заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, назначен на должность акима Мангистауской области, сообщил Казинформ.
Тугжанов, начав с преподавательской и научной работы, прошел карьерную лестницу на государственной службе. С 2001 по 2006 работал заместителем акима Карагандинской области, с 2006 по 2008 — председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции. В феврале 2008 былназначен заместителем
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Ерлан Кошанов с поста заместителя руководителя канцелярии
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Кумар Аксакалов назначен акимом
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Нурмухамбет Абдибеков назначен председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. До этого был акимом Карагандинской области. Его послужной список также свидетельствует о большом опыте руководящей работы. В разные Абдибеков был директором департамента индустрии торговли и поддержки малого бизнеса по Атырауской области, заместителем председателя правления АО НК СПК «Батыс» в Актобе, директором Департамента стратегии развития космической деятельности Национального космического агентства РК. С 2009 по 2010 был председателем Комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК. В апреле 2010 занял пост
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Дархан Мынбай, работавший директором Национального музея, стал заместителем
Дархан Камзабекулы Мынбай родился 26 января 1962 в селе Дмитрова Тюлькубасского района
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Альберт Рау, долгие проработавший в правительстве, стал парламентарием. Центральная избирательная комиссия РК на своем заседании приняла решение о регистрации члена партии «Нур Отан» Рау депутатом мажилиса Республики Казахстан.
Рау начал трудовую деятельность с должности энергетика Коржункольского рудника ССГОК, занимал ряд постов на государственной службе. Был акимом города Лисаковска, заместителем акима Костанайской области, руководил СПК «Сарыарка», Акмолинской областью. Работал заместителем министра индустрии и новых технологий, и первым
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Арман Исагалиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.
Исагалиев начал трудовой путь в посольстве Казахстана в Египте, затем работал в посольстве в Саудовской Аравии и заведующим сектором Центра внешней политики администрации президента РК. В 2014 был назначен генеральным консулом РК в Дубае и Северных Эмиратах.