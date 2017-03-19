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14:20 (мск), источник: ТАСС

Экс-президент Болгарии обвинил Россию в финансировании местных партий

Росен Плевнелиев отметил также, что есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией.

Источник: Reuters

СОФИЯ, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Бывший болгарский президент Росен Плевнелиев утверждает, что Россия финансирует политические партии и вмешивается во внутренние дела Болгарии.

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«Есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией, но есть много и таких (партий), которые финансируются Россией. В то время, как мы говорим о том, что Турция вмешивается в наши внутренние дела, не будем забывать, что и другие государства это делают», — сказал Плевнелиев в интервью телеканалу BTV.

«Здесь не идет речь только о Турции, тут стоит вопрос и о России, я был бы доволен, если бы болгарский президент (Румен Радев) указал бы и на это. Для меня более чем ясно, что Россия пытается любым способом дестабилизировать и разделить Европейский союз», — считает он.

Бывший глава государства прокомментировал инициативу Радева пригласить на празднование 140-летия Освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877 — 1878 гг. главу российского государства Владимира Путина. «Каждое посещение российского президента проблематично и Болгария должна оценить его плюсы и минусы, внимательно подумать как и на каких условиях его приглашать», — полагает он. Плевнелиев посоветовал Радеву пересмотреть его позицию в отношении антироссийских санкций и присоединения Крыма к России.

Комментарии
19
Супер Справедливость
"один" рейс и "один" сказал.... Большой опыт у тебя.... Я жила в Болгарии долгое время и знаю об этом народе намного больше... А то, что русских не любят, это точно.. Видимо имеют причину, как и большинство восточноевропейских народов.. жаль, конечно. но это факт..
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RENAUDIO
Сергей Наильевич Гимаев умер ,и ни где об этом не пишут,ушел человек который знал о хоккее ВСЕ !!! пошли в ж все депутаты и гребанная политика,давайте лучше Кокориных возносить
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Александр Моисеев
Бывший Президент, похоже, хочет опять в любимое кресло. Но фик получится, тема уже изживает себя и действует только во вред.
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