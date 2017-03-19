Экс-президент Болгарии обвинил Россию в финансировании местных партий
Росен Плевнелиев отметил также, что есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией.
Росен Плевнелиев отметил также, что есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией.
СОФИЯ, 19 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Бывший болгарский президент Росен Плевнелиев утверждает, что Россия финансирует политические партии и вмешивается во внутренние дела Болгарии.
«Есть достаточные основания считать, что болгарские партии финансируются Турцией, но есть много и таких (партий), которые финансируются Россией. В то время, как мы говорим о том, что Турция вмешивается в наши внутренние дела, не будем забывать, что и другие государства это делают», — сказал Плевнелиев в интервью телеканалу BTV.
«Здесь не идет речь только о Турции, тут стоит вопрос и о России, я был бы доволен, если бы болгарский президент (Румен Радев) указал бы и на это. Для меня более чем ясно, что Россия пытается любым способом дестабилизировать и разделить Европейский союз», — считает он.
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