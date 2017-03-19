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15:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Песков: Путин держит ситуацию вокруг Крыма под личным контролем

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин держал и продолжает держать ситуацию вокруг Крыма под личным контролем.

Источник: "РИА Новости" Украина

По словам Пескова, Путини не стал бы изменять свои решения, если бы у него была такая возможность.

«Он, собственно, держал и держит “крымскую историю” под своим личным контролем… я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял», — сказал Песков в интервью телеканалу РБК.

При этом он признался, что, вероятно, можно было эффективнее провести интеграционные процессы, с большей отдачей потратить бюджетные деньги, направленные на улучшение качества жизни в Крыму и так далее, и в этом президент отдает себе отчет.

Ранее Песков заявил, что присоединение Крыма к России стало «спасением для крымчан».

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