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14:52 (мск), источник: Noi.md

Государственную границу будут контролировать беспилотники

Государственную границу Республики Молдова в скором будущем, возможно, будут контролировать беспилотные летательные аппараты.

Источник: Noi.md

Для лучшей безопасности на границе, оптимальный вариант для Пограничной полиции было бы обеспечение 30 комплектами, но на начальном этапе необходимо найти и приобрести шесть комплектов.

Беспилотники можно купить у израильской компании, которая сделала такое предложение Пограничной полиции Республики Молдова во время презентации в Департаменте пограничной полиции. Предложение израильской компании будет рассмотрено в ближайшем будущем.

Беспилотник представляет собой устройство типа UAV (Unmanned Aerial Vehicle), способное летать без пилота, используемое в начале только в военных целях. Эти беспилотники управляются без провода пультом дистанционного управления или приложением.

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