Государственную границу будут контролировать беспилотники

Для лучшей безопасности на границе, оптимальный вариант для Пограничной полиции было бы обеспечение 30 комплектами, но на начальном этапе необходимо найти и приобрести шесть комплектов.

Беспилотники можно купить у израильской компании, которая сделала такое предложение Пограничной полиции Республики Молдова во время презентации в Департаменте пограничной полиции. Предложение израильской компании будет рассмотрено в ближайшем будущем.

Беспилотник представляет собой устройство типа UAV (Unmanned Aerial Vehicle), способное летать без пилота, используемое в начале только в военных целях. Эти беспилотники управляются без провода пультом дистанционного управления или приложением.