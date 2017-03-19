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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил, почему Дональд Трамп не пожал руку Ангелы Меркель, несмотря на ее готовность сделать это по просьбе журналистов. Его слова приводит Spiegel.

Источник: AP 2017

«Я не думаю, что он услышал вопрос», — заявил Спайсер, отмечая, что вся ситуация произошла из-за «непонимания».

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Во время фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать руку. «Мистер президент, мы можем пожать руки?», — обратилась Меркель к Трампу, но он никак не отреагировал на ее вопрос.

Многие СМИ сделали вывод, что Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера, и подвергли президента жесткой критике. Spiegel в свою очередь отмечает, что Белый дом, комментируя ситуацию, впервые пытается рассеять неприятное впечатление о первой встрече двух лидеров.

Сам Трамп написал у себя в Twitter о том, что провел с Меркель отличную встречу. В Facebook он опубликовал фото, на котором пожимает ей руку во время пресс-подхода.

Комментарии
2
TURBODED
Патриот России - это человек, который готов отдать жизнь за то, чтобы ресурсы страны принадлежали не потомкам Рокфеллера, а потомкам Сечина...
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Сергей
Два немца не понимают друг друга?
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