Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
«Я не думаю, что он услышал вопрос», — заявил Спайсер, отмечая, что вся ситуация произошла
Во время фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать руку. «Мистер президент, мы можем пожать руки?», — обратилась Меркель к Трампу, но он никак не отреагировал на ее вопрос.
Многие СМИ сделали вывод, что Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера, и подвергли президента жесткой критике. Spiegel в свою очередь отмечает, что Белый дом, комментируя ситуацию, впервые пытается рассеять неприятное впечатление о первой встрече двух лидеров.
Сам Трамп написал у себя в Twitter о том, что провел с Меркель отличную встречу. В Facebook он опубликовал фото, на котором пожимает ей руку во время