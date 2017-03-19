Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель

«Я не думаю, что он услышал вопрос», — заявил Спайсер, отмечая, что вся ситуация произошла из-за «непонимания».

Во время фотосессии в Белом доме журналисты попросили американского президента и федерального канцлера ФРГ пожать руку. «Мистер президент, мы можем пожать руки?», — обратилась Меркель к Трампу, но он никак не отреагировал на ее вопрос.

Многие СМИ сделали вывод, что Трамп сознательно проигнорировал федерального канцлера, и подвергли президента жесткой критике. Spiegel в свою очередь отмечает, что Белый дом, комментируя ситуацию, впервые пытается рассеять неприятное впечатление о первой встрече двух лидеров.