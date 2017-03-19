Минфин объяснил, почему МВФ перенес заседание по траншу для Украины

«Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов относительно экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду, и захватом украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях», — говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы. «Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки», — отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что ключевой кредитор Украины — Международный валютный фонд перенес на неопределенный срок заседание по поводу выделения нашей стране очередного транша в размере 1 млрд долл.