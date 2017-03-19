Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
СМИ США: к несчастью для Ирана, его новый танк – копия Т-90
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
16:40 (мск), источник: Интерфакс

В Израиле пригрозили уничтожить системы ПВО Сирии при атаке на свои самолеты

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил в воскресенье, что системы ПВО Сирии будут уничтожены, если откроют огонь по израильским самолетам.

Источник: AP 2017

«В следующий раз, когда сирийцы применят свои системы ПВО против наших самолетов, мы без малейших колебаний уничтожим их», — цитируют западные СМИ Либермана.

Читайте также
Израиль объяснил авиаудары по позициям «Хезболлы» в Сирии

По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, в ночь на пятницу, 17 марта, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позже заявил, что целью операции было уничтожение оружия, предназначавшегося для ливанской радикальной группировки «Хезболла», которую в Израиле считают террористической.

Сообщалось, что когда самолеты уже вернулись на территорию Израиля, по ним с территории Сирии были выпущены несколько ракет ПВО, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО «Стрела». Местные СМИ отмечают, что этот было первое боевое применение этой системы.

Командования вооруженных сил Сирии заявило, что ракетой был сбит один из израильских самолетов

Армия обороны Израиля опровергла эти утверждения, заявив, что все самолеты, которые участвовали в антитеррористической операции, благополучно вернулись на свои базы.

Израильская газета «Гаарец» писала, что в ночь на пятницу между Израилем и Дамаском произошел самый серьезный военный инцидент с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году.

Комментарии
4
Сергей
Неслыханное хамство... типа, если будете мешать нам вас бомбить... мы еще и ваше пво разбомбим... Еще одна "супердержава" на планете объявилась...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
анатолий шалденков
Нечего евреям лезть на чужую территорию.Где наши "С-ки"?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир *****
Сионисты израильские должны понести наказание за вторжение на территорию союзника России- Сирию!...Необходимо вооружить сирийские ПВО новыми системами и сбивать нарушителей всех,с кем нет договоренности с правительством этой страны!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Visa разрешила владельцам банкоматов брать комиссию за снятие денег
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
Экс-президент Болгарии обвинил РФ во вмешательстве в дела страны
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Космический корабль Dragon покинул МКС и направился на Землю
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь