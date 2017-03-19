Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой

Президент Казахстана поздравил боксера с очередной защитой чемпионских титулов среди профессионалов, сообщает пресс-служба Акорды в Twitter.

Бой Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса состоялся накануне на Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился 12 раундов. По общему решению судей победа досталась казахстанском боксеру — чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF. Счет судейских записок сложился в пользу GGG таким образом: 114 — 113, 115 — 112, 115 — 112.