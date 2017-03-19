Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой
Поздравительное послание казахстанский боксёр получил после поединка с американцем Дэниелом Джейкобсом.
Поздравительное послание казахстанский боксёр получил после поединка с американцем Дэниелом Джейкобсом.
Президент Казахстана поздравил боксера с очередной защитой чемпионских титулов среди профессионалов, сообщает
Бой Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса состоялся накануне на Madison Square Garden в
Следующий поединок Геннадия Головкин пройдёт в Астане 17 июня в рамках выставки «ЭКСПО — 2017». Предполагается, что соперником казахстанского чемпиона будет обладатель чемпионского пояса WBO Билли Джо Сондерс.