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16:48 (мск), источник: 365info.kz

Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой

Поздравительное послание казахстанский боксёр получил после поединка с американцем Дэниелом Джейкобсом.

Источник: 365info.kz

Президент Казахстана поздравил боксера с очередной защитой чемпионских титулов среди профессионалов, сообщает пресс-служба Акорды в Twitter.

Бой Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса состоялся накануне на Madison Square Garden в Нью-Йорке и продлился 12 раундов. По общему решению судей победа досталась казахстанском боксеру — чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF. Счет судейских записок сложился в пользу GGG таким образом: 114 — 113, 115 — 112, 115 — 112.

Следующий поединок Геннадия Головкин пройдёт в Астане 17 июня в рамках выставки «ЭКСПО — 2017». Предполагается, что соперником казахстанского чемпиона будет обладатель чемпионского пояса WBO Билли Джо Сондерс.

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