Песков рассказал об отношении Путина к годовщине присоединения Крыма
День присоединения Крыма к России является чрезвычайно важным для президента страны Владимира Путина, в том числе в эмоциональном плане. Об этом в воскресенье, 19 марта,
День присоединения Крыма к России является чрезвычайно важным для президента страны Владимира Путина, в том числе в эмоциональном плане. Об этом в воскресенье, 19 марта,
«Именно он (Путин — прим. “Ленты.ру”) брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением. Поэтому однозначно для него это большой день, важный день», — сказал Песков.
При этом, по мнению Пескова, Путин не сожалеет ни о каких своих решениях по этому вопросу.
«Если вы имеете в виду суть произошедшего, то я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял», — пояснил он. При этом
Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым был подписан 18 марта 2014 года. Решение о присоединении полуострова было принято по итогам референдума, состоявшегося 16 марта. События, происходившие в регионе, входившем тогда в состав Украины, с 20-х чисел февраля до плебисцита, попали в историю под названием Крымская весна.