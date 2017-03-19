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18:20 (мск), источник: РИА Новости

Шульц возглавил партию СДПГ и стал кандидатом в канцлеры ФРГ

БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц утвержден на внеочередном съезде председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ, за него отдано 100% голосов.

Источник: РИА Новости

Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября.

За Шульца проголосовали 605 из 608 делегатов и допущенных к голосованию

Три бюллетеня были признаны недействительными. Внеочередной съезд СДПГ проходит в воскресенье в Берлине, в нем принимают участие около 3 тысяч гостей и 500 журналистов.

Шульц сменил на посту лидера партии действующего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

Портрет для Габриэля

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В качестве прощального подарка Шульц вручил бывшему главе СДПГ портрет основателя партии Августа Бебеля.

По словам Шульца, эта картина должна напоминать его предшественнику, что он был «одним из великих в традиции председателей СДПГ».

Сам Габриэль перед вручением подарка в свойственной ему юмористической манере поинтересовался, чей именно портрет ему дарят — не Мартина ли Шульца.

В своей прощальной речи Габриэль заявил, что уход с поста главы СДПГ был для него «самым сложным решением в жизни, но и самым правильным». После речи, которая длилась около часа, зал устроил бывшему председателю продолжительные овации.

Кто такой Шульц

О том, что Шульц будет кандидатом в канцлеры от социал-демократов, было решено в начале года по итогам долгих консультаций в правлении СДПГ.

В результате переговоров тогдашний глава партии, вице-канцлер и министр экономики и энергетики в коалиционном правительстве Зигмар Габриэль объявил в конце января об отказе выставлять свою кандидатуру на выборах. Он также заявил, что покидает посты главы партии и меняет кресло министра экономики на пост главы МИД.

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Шульц, ранее объявивший об уходе с поста главы Европарламента для участия в выборах в Германии, был назван преемником Габриэля и будущим кандидатом в канцлеры.

Шульц родился 20 декабря 1955 года. Университетского образования у политика нет, за неуспеваемость он был исключен из гимназии. В школе Шульц мечтал быть футболистом, но с футбольной карьерой не сложилось, поэтому он прошел обучение и с 1977 до 1982 года работал торговцем книгами в издательствах и магазинах, а позже открыл собственный магазин в городе Вюрзелен на западе страны (Северный Рейн — Вестфалия).

Шульц признает, что в течение нескольких лет после окончания футбольной карьеры был алкоголиком, однако «благодаря родным, друзьям и Jusos (молодежная организация социал-демократов)» ему удалось навсегда избавиться от этого недуга.

В СДПГ Шульц вступил в 1974 году, с 1987 по 1998 год был бургомистром города Вюрзелен, с 1999 года входит в президиум партии. Членом Европейского парламента Шульц является с 1994 года, дважды был его председателем.

Повестка Шульца

Как заявил Шульц на съезде СДПГ в воскресенье, главная задача партии сегодня — это защита «свободы и демократии», и те, кто будет выступать против этого, «получит самого решительного врага в моем лице и лице СДПГ».

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Он вновь назвал «позором для Германии» евроскептиков из партии «Альтернатива для Германии».

«Идея сотрудничества народов, безграничного сотрудничества во имя мира, свободы и нашей безопасности, и во имя всеобщего благосостояния — это идея Европы», — заявил Шульц, добавив, что «немецкий канцлер обязан обеспечить сильную позицию Германии в Европе и на этой основе — усилить саму Европу».

Особый акцент он сделал на миграционной политике, заявив, что миграционный кризис может быть решен «только силами всего европейского сообщества, а не отдельными национальными усилиями».

Шульц назвал «важными партнерами» Германии США и Турцию, однако заявил, что считает «образцом поведения» действия экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, который отказался в начале 2000-х годов от участия в антииракской коалиции во главе с Соединенными Штатами, несмотря на «партнерские и союзнические обязательства».

Шульц заявил, что не потерпит «стравливания наших турецких сограждан друг с другом», а также создания неприемлемой атмосферы в обществе из-за «сравнений с нацизмом»

Ранее подобные сравнения позволил себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нужно ясно сказать Эрдогану, что это не пройдет», — сказал Шульц под овации зала.

Он призвал к «справедливости, достоинству и уважению», в первую очередь по отношению к работающей части населения и пенсионерам, выступил против «невыносимого падения заработных плат». Шульц заявил, что СДПГ будет стремиться к всеобщему бесплатному образованию «от детского сада до университета».

Комментарии
3
Ольга Лысенко
Алкоголик, нудистка, партия--содержанка...Что еще?
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Оксана Поддубная
Бывших алкоголиков не бывает. Наверняка пьет втихаря. Да еще и без верхнего образования. Впрочем все лучше, чем престарелая нудистка.
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Сергей Зауглов
А гадкая путинская власть поддерживает и финансирует Альтернативу для Германии. Если сравнивать, то это хуже нашего ЛДПР, что-то типа НОДа . И так по всей Европе. Вот на что еще тратятся деньги граждан России.
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