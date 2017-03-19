Шульц возглавил партию СДПГ и стал кандидатом в канцлеры ФРГ
БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц утвержден на внеочередном съезде председателем
БЕРЛИН, 19 мар — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц утвержден на внеочередном съезде председателем
Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября.
Три бюллетеня были признаны недействительными. Внеочередной съезд СДПГ проходит в воскресенье в Берлине, в нем принимают участие около 3 тысяч гостей и 500 журналистов.
Шульц сменил на посту лидера партии действующего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.
Портрет для Габриэля
В качестве прощального подарка Шульц вручил бывшему главе СДПГ портрет основателя партии Августа Бебеля.
По словам Шульца, эта картина должна напоминать его предшественнику, что он был «одним из великих в традиции председателей СДПГ».
Сам Габриэль перед вручением подарка в свойственной ему юмористической манере поинтересовался, чей именно портрет ему дарят — не Мартина ли Шульца.
В своей прощальной речи Габриэль заявил, что уход с поста главы СДПГ был для него «самым сложным решением в жизни, но и самым правильным». После речи, которая длилась около часа, зал устроил бывшему председателю продолжительные овации.
Кто такой Шульц
О том, что Шульц будет кандидатом в канцлеры от
В результате переговоров тогдашний глава партии,
Шульц, ранее объявивший об уходе с поста главы Европарламента для участия в выборах в Германии, был назван преемником Габриэля и будущим кандидатом в канцлеры.
Шульц родился 20 декабря 1955 года. Университетского образования у политика нет, за неуспеваемость он был исключен из гимназии. В школе Шульц мечтал быть футболистом, но с футбольной карьерой не сложилось, поэтому он прошел обучение и с 1977 до 1982 года работал торговцем книгами в издательствах и магазинах, а позже открыл собственный магазин в городе Вюрзелен на западе страны (Северный Рейн — Вестфалия).
Шульц признает, что в течение нескольких лет после окончания футбольной карьеры был алкоголиком, однако «благодаря родным, друзьям и Jusos (молодежная организация социал-демократов)» ему удалось навсегда избавиться от этого недуга.
В СДПГ Шульц вступил в 1974 году, с 1987 по 1998 год был бургомистром города Вюрзелен, с 1999 года входит в президиум партии. Членом Европейского парламента Шульц является с 1994 года, дважды был его председателем.
Повестка Шульца
Как заявил Шульц на съезде СДПГ в воскресенье, главная задача партии сегодня — это защита «свободы и демократии», и те, кто будет выступать против этого, «получит самого решительного врага в моем лице и лице СДПГ».
Он вновь назвал «позором для Германии» евроскептиков из партии «Альтернатива для Германии».
«Идея сотрудничества народов, безграничного сотрудничества во имя мира, свободы и нашей безопасности, и во имя всеобщего благосостояния — это идея Европы», — заявил Шульц, добавив, что «немецкий канцлер обязан обеспечить сильную позицию Германии в Европе и на этой основе — усилить саму Европу».
Особый акцент он сделал на миграционной политике, заявив, что миграционный кризис может быть решен «только силами всего европейского сообщества, а не отдельными национальными усилиями».
Шульц назвал «важными партнерами» Германии США и Турцию, однако заявил, что считает «образцом поведения» действия
Ранее подобные сравнения позволил себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Нужно ясно сказать Эрдогану, что это не пройдет», — сказал Шульц под овации зала.
Он призвал к «справедливости, достоинству и уважению», в первую очередь по отношению к работающей части населения и пенсионерам, выступил против «невыносимого падения заработных плат». Шульц заявил, что СДПГ будет стремиться к всеобщему бесплатному образованию «от детского сада до университета».