«Слово любви, надежды и свободы» — президент поздравил Лину Костенко с Днем рождения

«Украина гордится Вами — великим Поэтом эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть Ваше величественное слово — слово любви, надежды, свободы — и дальше ведет нас «благородными путями», — отметил г-н Порошенко.

Лина Васильевна Костенко родилась 19 марта 1930 г. в Ржищеве на Киевщине в учительской семье. С 1936 г. жила в Киеве, где и окончила среднюю школу. Потом училась в Киевском педагогическом институте. В 1956 г. окончила Московский литературный институт.

В литературе Лина Костенко пришла на волне «хрущевской оттепели». Творческое наследие поэтессы невероятно. Первый сборник «Лучи земли» вышла в 1957 г. На сегодня Л. Костенко автор около десяти поэтических книг, среди которых самые известные: «Путешествие сердца» (1961), «Над берегами вечной реки» (1977), «Неповторимость» (1980), «Сад нетающих скульптур» (1987), «Избранное» (1989) и другие. Перу писательницы принадлежит исторический роман в стихах «Маруся Чурай» (1979), за который она удостоена Государственной премии им. Т. Г. Шевченко.