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18:27 (мск), источник: Nbnews.com.ua

«Слово любви, надежды и свободы» — президент поздравил Лину Костенко с Днем рождения

Сегодня, 19 марта, День рождения празднует известная украинская поэтесса и писательница Лина Костенко. По этому случаю ее поздравил президент Украины Петр Порошенко, передает НБН.

Источник: Nbnews.com.ua

«Присоединяясь к миллионам почитателей Вашего искусства, желаю крепкого здоровья, благополучия и Божьей благодати на долгие-долгие годы», — говорится в поздравлении.

«Украина гордится Вами — великим Поэтом эпохи, чье имя стало символом национальной чести и достоинства. Пусть Ваше величественное слово — слово любви, надежды, свободы — и дальше ведет нас «благородными путями», — отметил г-н Порошенко.

Лина Васильевна Костенко родилась 19 марта 1930 г. в Ржищеве на Киевщине в учительской семье. С 1936 г. жила в Киеве, где и окончила среднюю школу. Потом училась в Киевском педагогическом институте. В 1956 г. окончила Московский литературный институт.

В литературе Лина Костенко пришла на волне «хрущевской оттепели». Творческое наследие поэтессы невероятно. Первый сборник «Лучи земли» вышла в 1957 г. На сегодня Л. Костенко автор около десяти поэтических книг, среди которых самые известные: «Путешествие сердца» (1961), «Над берегами вечной реки» (1977), «Неповторимость» (1980), «Сад нетающих скульптур» (1987), «Избранное» (1989) и другие. Перу писательницы принадлежит исторический роман в стихах «Маруся Чурай» (1979), за который она удостоена Государственной премии им. Т. Г. Шевченко.

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