Глава Счетной палаты РФ предложила сократить численность сотрудников министерств

«Сейчас, когда я работаю в Счетной палате, мне кажется, что численность государственной службы переразмерена. Вполне можно было бы сократить многие министерства путем более эффективной работы», — сказала Голикова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, в Счетной палате насчитываются 800 инспекторов. Они оценивают исполнение федерального и региональных бюджетов, проводят в год порядка 320 проверок, которые охватывают более 2,5 тыс. объектов. «Многое из того, что мы выявляем, мы выявляем исключительно тем составом, о котором я сказала», — подчеркнула глава Счетной палаты.

При этом, отметила Голикова, нет необходимости наращивать численность сотрудников надзорного ведомства. «Мы лучше пока используем тот резерв эффективности внутренней, которая у нас есть», — сказала она.