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19:41 (мск), источник: ТАСС

Глава Счетной палаты РФ предложила сократить численность сотрудников министерств

По мнению Татьяны Голиковой, «численность государственной службы переразмерена».

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Численность сотрудников российских министерств может быть сокращена, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

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«Сейчас, когда я работаю в Счетной палате, мне кажется, что численность государственной службы переразмерена. Вполне можно было бы сократить многие министерства путем более эффективной работы», — сказала Голикова в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, в Счетной палате насчитываются 800 инспекторов. Они оценивают исполнение федерального и региональных бюджетов, проводят в год порядка 320 проверок, которые охватывают более 2,5 тыс. объектов. «Многое из того, что мы выявляем, мы выявляем исключительно тем составом, о котором я сказала», — подчеркнула глава Счетной палаты.

При этом, отметила Голикова, нет необходимости наращивать численность сотрудников надзорного ведомства. «Мы лучше пока используем тот резерв эффективности внутренней, которая у нас есть», — сказала она.

Комментарии
2
Дроба
раз сказали сокращать значит жди увеличения.
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Пильгун Сергей
Ну, это примерно как "недоперепил"!!! Выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел!!!
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