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19:11 (мск), источник: 112.ua

Здание НАПК будет охранять Нацгвардия

Это обусловлено тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации.

Источник: 112.ua

Кабинет министров Украины внес здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в перечень органов государственной власти, которые подлежат бесплатной охране Нацгвардией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В сообщении к постановлению № 155 от 16 марта отмечено, что для обеспечения пропускного и внутреннего режима помещения НАПК по адресу г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 28 включены правительством в перечень органов государственной власти, которые подлежат охране Национальной гвардией.

Сообщается, что принятие данного решения обусловлено, в частности, и тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации, планируется создание комплексной системы защиты информации в режимно-секретном подразделении и установление правительственной связи в кабинетах руководства, требует надлежащей охраны.

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