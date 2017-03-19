Здание НАПК будет охранять Нацгвардия
Это обусловлено тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации.
Это обусловлено тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации.
Кабинет министров Украины внес здание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в перечень органов государственной власти, которые подлежат бесплатной охране Нацгвардией. Об этом сообщили в
В сообщении к постановлению № 155 от 16 марта отмечено, что для обеспечения пропускного и внутреннего режима помещения НАПК по адресу г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 28 включены правительством в перечень органов государственной власти, которые подлежат охране Национальной гвардией.
Сообщается, что принятие данного решения обусловлено, в частности, и тем, что в этих помещениях создана система технической защиты информации, планируется создание комплексной системы защиты информации в