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19:33 (мск), источник: Publika.md

Машину вице-председателя Верховного совета Приднестровья остановила молдавская полиция

Тирасполь обвинил Кишинев в провокации. Поводом для этого стала остановка на трассе Бендеры-Кишинев автомобиля приднестровского вице-спикера Галины Антюфеевой.

Источник: Publika.md

В заявлении так называемого МИДа региона отмечается, что автомобиль хотели доставить в инспекторат Новых Анен, и в ситуацию пришлось вмешаться политическому представителю Тирасполя. Машина простояла на обочине два часа. Ехала Галина Антюфеева в аэропорт, и в Приднестровье посчитали, что ей хотели сорвать командировку в Москву. В Кишиневе же заявили, что это была обычная проверка. И если бы водитель и пассажиры не отказались предъявлять документы, она заняла бы куда меньше времени.

«Номера автомобиля — немолдавские. Находившиеся в нём люди отказались предъявить документы и выйти из машины, поэтому проверка немного затянулась. Пришлось искать данные в базе, а для этого нужно время. Когда выяснилось, что автомобиль зарегистрирован без нарушений, их отпустили».

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