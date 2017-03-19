Машину вице-председателя Верховного совета Приднестровья остановила молдавская полиция

В заявлении так называемого МИДа региона отмечается, что автомобиль хотели доставить в инспекторат Новых Анен, и в ситуацию пришлось вмешаться политическому представителю Тирасполя. Машина простояла на обочине два часа. Ехала Галина Антюфеева в аэропорт, и в Приднестровье посчитали, что ей хотели сорвать командировку в Москву. В Кишиневе же заявили, что это была обычная проверка. И если бы водитель и пассажиры не отказались предъявлять документы, она заняла бы куда меньше времени.

«Номера автомобиля — немолдавские. Находившиеся в нём люди отказались предъявить документы и выйти из машины, поэтому проверка немного затянулась. Пришлось искать данные в базе, а для этого нужно время. Когда выяснилось, что автомобиль зарегистрирован без нарушений, их отпустили».